كشف نادي الفتح السعودي، عن حقيقة فسخ التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الحالي للفريق، والسابق لنادي الزمالك، بعد أيام قليلة من توليه مهمة قيادة الفريق الأول. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

الفتح السعودي يكشف حقيقة فسخ التعاقد مع جوزية جوميز

وكان البرتغالي جوزيه جوميز، قد تولى منصب المدير الفني لفريق الفتح السعودي، في منتصف شهر ديسمبر الماضي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وأوضح نادي الفتح السعودي، عن حقيقة ما يتم تداوله حول فسخ التعاقد مع جوزيه جوميز وجهازه المعاون عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر الفتح السعودي، عبر حسابه على منصة إكس، صورة البرتغالي جوزيه جوميز، ومساعده المصري أحمد مجدى، أثناء قيادة تدريب الفريق، معلقًا عليها، “أنـا هنـا أهو ، بلاش كـلام فاضي”.

أنـا هنـا أهو 📍

بـلاش كـلام فاضي 👀😉 pic.twitter.com/z4BxpPad2h — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) January 4, 2025

وانتشرت شائعات، خلال الساعات الماضية، أن جوزيه جوميز، سيغادر الفتح، ليتولى تدريب الأهلي المصري حال رحيل المدرب السويسري مارسيل كولر عن قيادة الفريق الأحمر.

وأكد الإعلامي الرياضي محمد فاروق، نجم الأهلي السابق، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن نادي الفتح السعودي قد يفسخ عقد مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، "الفتح السعودي يفسخ تعاقده مع جوميز ويقترب من تدريب..”.

وسبق لـ جوزيه جوميز، تدريب التعاون والأهلي السعودي، وحقق لقب كأس السوبر السعودي مع الأخير، وكانت إدارة الفتح السعودي قررت بتعيين البرتغالي منصب المدير الفني، لإنقاذ موسم الفريق، بعد تذيل ترتيب دوري روشن، بعد خلال 13 جولة من موسم 2024 -2025، بالإضافة إلى خروجه المبكر من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته أمام الجبلين، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، يهدفين دون رد.

مواعيد مباريات نادي الفتح في الدوري السعودي

9 يناير- (الفتح - الوحدة) الساعة 4:45 مساءً.

16 يناير- (الهلال - الفتح) الساعة 5:05 مساءً.

22 يناير - (الفتح - ضمك) الساعة 4:55 مساءً.

26 يناير - (النصر - الفتح) الساعة 7:00 مساءً.

1 فبراير- (الفتح - القادسية) الساعة 5:00 مساءً.

7 فبراير - (الأهلي - الفتح) الساعة 7:00 مساءً.

14 فبراير - (الاتفاق - الفتح) الساعة 5:05 مساءً.

20 فبراير - (الفتح - العروبة) الساعة 5:15 مساءً.

24 فبراير - (الأخدود - الفتح) الساعة 4:15 مساءً.

28 فبراير- (الفتح - التعاون) الساعة 4:00 مساءً.

6 مارس - (الخلود - الفتح) الساعة 4:00 مساءً.

اقرأ أيضًا:

محكمة استئناف القاهرة تنظر 27 يناير استئناف أحمد المحمدي في التعدي على فتاة

الأهلي في 2025.. عام التحديات الكبرى والمواعيد المصيرية