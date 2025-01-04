بث مباشر مباراة عمان ضد البحرين في نهائي كأس الخليج العربي (خليجي26)

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، خدمة بث مباشر مباراة عمان ضد البحرين التي تجمع بينهما في نهائي كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26).

وكان منتخب عمان قد تأهل إلى نهائي خليجي 26، بعد فوزه المثير على السعودية بهدفين مقابل هدف، بينما صعد البحرين لنفس الدور على حساب الكويت.

موعد ومشاهدة مباراة عمان ضد البحرين في نهائي كأس الخليج العربي

شاهد مباراة عمان ضد البحرين

شاهد ماتش عمان ضد البحرين

ويبدأ بث مباشر مباراة عمان ضد البحرين، في نهائي خليجي 26، يوم السبت الموافق 4 يناير من عام 2025، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

بث مباشر مباراة عمان ضد البحرين في نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 26)

يمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة البحرين ضد عمان في نهائي خليجي 26 عبر قنوات: الكأس القطرية، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، دبي الرياضي.

بث مباشر مباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26

بث مباشر ماتش عمان ضد البحرين

ونوفر لكم خدمة بث مباشر مباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26 اليوم، فور انطلاق المباراة.

بث مباشر مباراة عمان ضد البحرين

مشاهدة مباراة عمان ضد البحرين

مشاهدة ماتش عمان ضد البحرين

تردد قناة الكاس القطرية الناقلة لمباراة عمان والبحرين

تردد قناة الكاس القطرية على نايل سات:

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الكاس القطرية على عرب سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة الكاس القطرية على سهيل سات

التردد: 10770

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الجودة: HD

تشكيل منتخب عمان المتوقع أمام البحرين

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل منتخب عمان ضد البحرين كالآتي:

حراسة المرمي: فايز الرشيدي.

خط الدفاع: علي البوسعيدي – ثاني الرشيدي – أحمد الخميسي – جميل سليم اليحمدي.

خط الوسط: زاهر الأغبري – أرشد العلوي – عبدالله فواز – حارب السعدي

الهجوم: عبد الرحمن المشيفري – عصام الصبحي.

تشكيل منتخب البحرين المتوقع ضد عمان

حارس المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: عبدالله الخلاصي، أمين بنعدي، وليد الحيام، حمد شمسان.

خط الوسط: كميل الأسود، السيد ضياء سعيد، محمد مرهون.

خط الهجوم: على مدن، مهدي حميدان، مهدي عبدالجبار.

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