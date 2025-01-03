تصريح صادم من محمد صلاح بشأن مستقبله مع ليفربول.. هل اقترب الرحيل؟

أدلى الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، بتصريح صادم مساء اليوم الجمعة، حول مصير مستقبله مع فريقه الإنجليزي، ويستعرض لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

بات محمد صلاح أسطورة من أساطير فريق ليفربول الإنجليزي، بعد المستويات الرائعة والأرقام القياسية التي حققها بقميص الريدز في السنوات الماضية.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية عام 2025، ولا يوجد أي بشائر بشأن تجديد عقده حتى الآن، مما أثار الجدل كثيرًا حول مستقبل النجم المصري مع فريقه الإنجليزي.

وعلق صلاح على مصير مستقبله مع ليفربول، في تصريحات نارية، عبر شبكة (سكاي سبورتس)، والذي أكد على أنه لا يوجد تطورات بشأن المفاوضات الخاصة بتجديد عقده.

محمد صلاح: “نعم هذا عامي الأخير مع ليفربول”

وقال محمد صلا: “أريد حقا الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، إنه آخر عام لي في النادي”.

وعندما سُئل عما إذا كان هذا هو موسمه الأخير مع ليفربول، أجاب النجم المصري قائلًا: “حتى الآن، نعم، إنها الأشهر الستة الأخيرة ولم يحدث أي تقدم، نحن بعيدون عن أي اتفاق، لذلك نحتاج فقط إلى الانتظار لنرى ما تخبئه الأيام”.

محمد صلاح نجم ليفربول

حصاد محمد صلاح مع ليفربول في عام 2024

وجاءت أبرز أرقام محمد صلاح مع ليفربول في عام 2024 على النحو التالي:

-شارك محمد صلاح مع ليفربول في 44 مباراة خلال عام 2024، بجميع البطولات، سجل خلالهم 29 هدفًا، وصنع 23 آخرين.

-يتصدر محـمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024-2025 حتى الآن، برصيد 17 هدفًا، والأكثر صناعة للأهداف برصيد 13 تمريرة حاسمة في 18 مباراة فقط.

-يحتل النجم المصري المركز العاشر في جدول ترتيب الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 82 تمريرة حاسمة، متفوقًا على الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام.

-يقع محمد صلاح في المركز الثامن بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على مر التاريخ برصيد 174 هدفًا خلال 281 مباراة.

-اقتحم قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة دوري أبطال أوروبا، حبث أنه متوجدًا في المركز العاشر برصيد 44 هدفًا من 72 مباراة.

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