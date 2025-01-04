جريـ.مة الدارك ويب.. مرحلة حاسمة في مصير حياة قاتـ.لي طفل شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى تأجيل محاكمة المتهمين بقـ.تل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والتي اشتهرت إعلاميًا بـ جريـ.مة الدارك ويب ، لجلسة الغد، الأحد 5 يناير 2024.

جريـ.مة الدارك ويب

جاء ذلك على خلفية تصوير المتهمين بـ حادث شبرا الخيمة مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، لاتخاذ إجراءات رد الدائرة.

الحكم في جريمة الدارك ويب

وبناءً على حادث شبرا الخيمة، فقد صدر الحكم في جريـ.مة الدارك ويب برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

جريمة الدارك ويب- حادث شبرا الخيمة



جريـ.مة الدارك ويب

كانت ولا تزال قضية رأي عام تفاعل معها الجمهور بسبب ما حدث مع شاب بريء يدعى أحمد، إذ قـ.تله شخصان المتهم الأول "طارق"، والثاني "علي"، لكن يبدو أن حـ.ادثة شبرا الخيمة من شدة تأثيرها على المجتمع بأنها جـ.ريمة رأي عام تم تجسيدها في مسلسل ساعته وتاريخه.

الموجز يستعرض تفاصيل، جريمة الدارك ويب، التي جسدها مسلسل ساعته وتاريخه في الحلقة السادسة، إذ كشفت الحلقة جـ.رائم الإنترنت المظلم "Dark Web"، حيث تتناول جريـ.مة قـ.تل بشعة ارتُكبت بدم بارد لتحقيق مكاسب مادية، وجاءت التفاصيل على النحو الآتي.

جريـ.مة الدارك ويب

القصة الحقيقية لـ جريـ.مة الدارك ويب

جـ.ريمة قـ.تل استهدفت شابًا بريئًا يُدعى "أحمد"، قُـ تل بوحشية على يد شخصين.

الجـ.ريمة نفذها المتهم الأول "طارق"، الذي يعمل في مقهى، وشريكه الأصغر "علي"، البالغ من العمر 15 عامًا، و تم استدراج الضحية إلى منزل "طارق" باستخدام وعود زائفة، ثم تم تخديره وخنـ.قه بحزام.



لم يكتفِ الجناة بقـ.تل الضحية، بل قاموا بتصوير جثته وبيع اللقطات على الإنترنت المظلم، ما يبرز البشاعة المرتبطة بهذه الشبكات الإجرامية.

استئناف محاكمة المتهمين في حـ.ادثة شبرا الخيمة

محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، ومحمد علي محمود حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان، تستأنف محاكمة المتهمين بقـ.تل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، المعروفة إعلاميًا بجريمة "الدارك ويب"، حيث إن المتهمين صوروا كل مقاطع الجريمة مرئيًا ومثلوا بجثة المجني عليه، بل وعرضوها أمام الجمهور.

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