خنـ.قها حتى المـ.وت.. تطورات جديدة في قضية قاتـ.ـل جارته المسنة ببولاق الدكرور520

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح بولاق الدكرور، حبس عاطل 15 يوما عل ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية قـ.تل جارته المسنة خنقا، بغرض سرقتها في منطقة بولاق الدكرور.

اعترافات المتهم بقـ.ـتل جارته المسنة

وكان المتهم قد اعترف بقـ.تله لـ جارته المسنة في بولاق الدكرور بعدما ألقت قوات المباحث القبض عليه، ومثل أمام النيابة جريـ.مته، مشيرا إلى أنه يقيم بجوار المجني عليها، وعلى علم ببعض تفاصيل حياتها وأنها تقيم بمفردها، بحكم جيرتهم، فوضع خطته وقرر سرقتها مستغلا كونها مسنة.

وأشار المتهم بقـ.تل جارته المسنة في بولاق الدكرور، إلى أنه اعتدى على المجني عليها وخنـ.قها قاصدا إزهاق روحها، بعدما توجه لمنزلها، وعبث بمحتويات الشقة، حتى عثر على مبلغ مالي استولى عليه، وفر هاربا.

الموجز ترصد تفاصيل الواقعة عن قاتـ.ل جارته المسنة في بولاق الدكرور.

قاتـ.ل جارته المسنة

بلاغ بمقـ.تل العجوز المسنة

وكان العميد عمرو حجازي رئيس قطاع غرب الجيزة، قد تلقى إخطارا من مفتش مباحث بولاق الدكرور العقيد محمد الصغير، مفاده العثور على جثة سيدة تدعى "كاملة. أ"، وتبلغ من العمر 80 عامًا، ممدة داخل شقتها، كما تم الإبلاغ عن اختفاء مبلغ مالي من غرفتها، الأمر الذي دعى رجال المباحث للشك.

تشكيل فريق المباحث لضبط قاتل جارته المسنة

أمرت النيابة العامة بتشكيل فريق من المباحث الجنائية لكشف غموض حادث مقـ.تل السيدة العجوز، لتكشف التحريات عن أن المتهم قاتـ.ل جارته المسنة، يدعى "فتحي. ح"، ويبلغ 22 عاما، عند مواجهته بجريمته أنكر في البداية .

المتهم يقر بفعلته

وعندما ضغط عليه رئيس المباحث أقر بفعلته بدافع السرقة، مشيرا لمكان المخبأ به الأموال المسروق.

خنقها وقام بسرقته

وتابع المتهم قاتـ.ل جارته المسنة، أنه جار المجني عليها، وكان على علم بإقامتها وحيدة، فهو يراها كل يوم، لذا أطرق البا عليها، وعندما فتحت له غافلها وقام بخنقها، ثم سرقها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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