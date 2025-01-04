بعد تصدرها التريند كأول عروس فى 2025.. مي فاروق تطرح أحدث أغنياتها

طرحت النجمة مى فاروق، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أحدث أغنياتها بعنوان "باركوا" وذلك بعد تصدرها التريند فى محركات البحث، ومنصات السوشيال ميديا، كأول عروس فى عام 2025.

تفاصيل أغنية باركوا

الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، ومن إخراج باسم دوما، ومن توزيع ديجيتال ساوند.

مي فاروق

ويرصد إليكم الموجز كلمات الاغنية

كلمات الاغنية

يقول مطلع أغنية "باركوا ":.. زغرطولنا باركوا باركوا دى الفرحة الليلة.. ارقصولنا مالكوا مالكوا دى السهرة طويلة ".

يذكر ان النجمة مى فاروق، كانت قد احتفلت الخميس الماضى، بزفافها على الفنان محمد العمروسى، بأحد الفنادق الكبرى، فى أجواء مليئة بالحب والفرح، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، والرياضة، والاعلام.

وعلقت مى على حفل زفافها، ونشرت صورة جمعتها بالفنان محمد العمروسى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت:"من قلوبنا بنقول شكرا لكل شخص شاركنا، أجمل لحظاتنا، وجودكم معانا في يوم فرحنا اكبر دليل على محبتكم ودعمكم، ودى حاجه عمرها مابتتقدر بتمن".. وأضافت مى :"كل ابتسامة كل كلمة حلوة، وكل دعوة من القلب، لمستنا واسعدتنا اكتر ماتتخيلوا، فرحتنا كانت مكتملة بوجودكم معانا، وربنا ما يحرمنا من قلوبكم، ولا محبتكم، ولا دعواتكم.. بنحبكم جدا جدا.. مى فاروق ومحمد العمروسى".

جاء حفل الزفاف بعد قصة حب بدأت منذ فترة بين محمد العمروسي ومي فاروق، حيث سبق وأن تحدثا عن بداية علاقتهما خلال تصريحات سابقة، وكشف محمد العمروسي عن شعوره بالتردد قبل أن يبادر بالتحدث إلى مي فاروق لأول مرة قائلاً: "كنت مترددًا جدًا لأني خايف أتحرج، لكن شيء ما جذبني لها وخلاني أتحلى بالجرأة."