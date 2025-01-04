موعد معرض الكتاب 2025.. جاهز لدخول الجمهور في دورته الـ 56

يتبقى نحو 3 أسابيع على موعد معرض الكتاب 2025 في دورته الـ56، وذلك سوف يكون بمشاركة عدد ضخم من دور النشر على مستوي الوطن العربي بأكمله، وذلك بالإضافة إلى دور النشر المصرية.

وبناءً على ما أعلنت عنه وزارة الثقافة مؤخرًا، حيث سيقام المعرض في مركز المعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وقد تمّ اختيار سلطنة عمان ضيف شرف الدورة الـ56 من معرض الكتاب 2025.

وخلال السطور التالية الموجز يسلط الضوء على موعد معرض الكتاب 2025 ودرجة الاستعداد لاستقبال الجمهور في دورته الـ 56 .

موعد معرض الكتاب 2025

موعد معرض الكتاب الدولي وأسعار التذاكر لهذا العام

ولقد حددت وزارة الثقافة موعد معرض الكتاب 2025 في دورته الـ56، وذلك خلال الفترة من 23 - 1 - 2025 حتى يوم 5 - 2 - 2025، حيث يستقبل المعرض ضيوفه من حاملي الدعوات يوم الافتتاح، وذلك في حين يبدأ في استقبال الجمهور والزوار اليوم التالي مباشرة والذي يوافق 24-1-2025، وذلك يكون لمدة 8 ساعات يومياً، من الـ 10 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءاً يوميًا، ما عدا يومي الخميس والجمعة، حيث يستمر استقبال الجمهور حتى 9 مساءاً.

وأوضحت وزارة الثقافة أنَّ سعر التذكرة للزوار من جمهور معرض الكتاب سيكون بقيمة 5 جنيهات للفرد فقط، وذلك يعد ضمن حرص الوزارة على تشجيع القراءة لكل الفئات العمرية، من خلال زيادة الإقبال على المعرض.

موعد معرض للكتاب في دورته ال65 للعام الحالي 2025

- جناح مجاني مخصص للإتحاد الناشرين لدعم دور النشر الناشئة.

- وأيضاً زيادة عدد قاعات المعرض لتصبح 6 بدلًا من 5.

- وعمل أجنحة خاصة للكتب المخفضة.

- وشخصية المعرض هذه الدورة هو الدكتور أحمد مستجير الشاعر والمفكر.

- وبالإضافة إلى شخصية معرض كتاب الطفل، هي الكاتبة فاطمة المعدول.

- وتم بالفعل تخصيص صالتي 1 و2 للنشر العام.

- وقد تمّ تخصيص صالة 3 للناشرين العرب.

- وتمّ أيضاً تخصيص صالة 4 لكتب التراث ودور النشر العربية.

- وتمّ تخصيص صالة 5 لكتب الأطفال.

- وتواصل الهيئة العامة للكتاب، استقبال الأعمال المقدمة لجوائز المعرض، وذلك حتى يوم 5 -1- 2025، وذلك بمقر الهيئة بكورنيش النيل.

جوائز معرض الكتاب 2025

- تشمل هذه الدورة 16 فرعًا في مجالات عديدة ومنها النقد الأدبي.

- والرواية.

- وأيضاً القصة القصيرة.

- وبالإضافة إلى شعر الفصحى والعامية.

- والكتاب العلمي.

- وكتب الأطفال.

- وأخيراً جوائز للشباب في مجالات الرواية وعلوم المستقبل.

موعد معرض الكتاب 2025

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