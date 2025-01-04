بعد طرحه بأيام.. الدشاش في الصداره محققًا 7 ملايين إيرادات في السينما

في إنجاز غير مسبوق، تمكن فيلم الدشاش من تحقيق إيرادات تاريخية، ليصبح حديث الجمهور والنقاد على حدٍ سواء.

علمًا بأن الفيلم الذي انطلق عرضه في دور السينما محليًا ودوليًا، نجح في جذب أعداد هائلة من المشاهدين، مما جعله يحطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر ويصبح أحد أكثر الأفلام رواجًا لهذا العام.

الموجز يعرض عبر التقرير التالي تفاصيل إيرادات فيلم الدشاش التاريخية بعد أيام من عرضه.

تفاصيل إيرادات فيلم الدشاش

حقق فيلم الدشاش للفنان محمد سعد إيرادات تصل إلى 7 ملايين و180 ألفا و261 جنيها منذ طرحه يوم 1 يناير في السينمات.

فيلم الدشاش

ويرصد الموجز إيرادات فيلم الدشاش

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد ، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، نسرين طافش، نسرين إمام، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي، وهو من إخراج سامح عبد العزيز.

وفي سياق مختلف ننقل لكم إيرادات الأفلام بشكل إجمالي المعروضة حاليًا في دور السينما وهي كالتالي:

نجح فيلم الحريفة الجزء الثاني في تحقيق ايرادات عالية بعد 32 ليلة عرض في مصر حيث حقق 101 مليون و875 ألف جنيه.

فيلم الحريفة بطولة نور النبوي، نور ايهاب، كزبره، أحمد غزي، سليم الترك، دونا امام، نورين ابو سعده، وهو من إخراج كريم سعد ومن تأليف إياد سعد.

واجتاز فيلم "الهنا اللي أنا فيه" ايرادات تصل إلى 24 مليون و531 ألف جنيه منذ طرحه في السينمات بعد 18 يوم من عرضه.

ابطال فيلم الهنا إللي أنا فيه

فيلم الهنا إللي فيه بطولة كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني ، ياسمين رئيس ، حاتم صلاح، مريم الجندي ، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

إيرادات فيلم المستريحة



اما فيلم"المستريحة"حقق إيرادات 578 ألف جنيه فقط منذ عرضه في السينمات وهو بطولة ليلى علوي بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مصطفى غريب، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، ونور قدري، وهو من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

فيلم المستريحة

فيلم المستريحة يمثل التعاون السينمائي الرابع بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد نجاحهما في أفلام سابقة، مثل ماما حامل وشوجر دادي وجوازة توكسيك الذي طرح هذا العام وشارك فيه عدد من النجوم منهم محمد أنور، ملك قورة، هيدي كرم، تامر هجرس، والراقصة الاستعراضية جوهرة في ثاني تجاربها السينمائية الفيلم الذي كتبه لؤي السيد وأخرجه محمود كريم لاقى استحساناً جماهيرياً، ما يجعل فيلم المستريحة استمراراً لهذا النجاح المشترك.

وتدور احداث الفيلم بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة (شاهيناز المرعشلي) إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

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