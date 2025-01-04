إيرادات فيلم الدشاش تتربع على عرش شباك التذاكر وترفع محمد سعد للقمة

حقق الفنان محمد سعد، أعلى إيرادات لفيلم الدشاش منذ بدء عرض في دور السينمات، حيث تصدر شباك التذاكر وسط منافسة أفلام موسم الشتاء.

يرصد الموجز إيرادات فيلم الدشاش للفنان محمد سعد خلال السطور التالية.

فيلم الدشاش

إيرادات فيلم الدشاش

تمكن فيلم الدشاش من تحقيق أعلى إيرادات بلغت 2,574,529 جنيه خلال يوم الجمعة فقط، مما تصدر قائمة الأفلام السينمائية المنافسة في السوق المصرية.

يذكر أن حقق فيلم الدشاش خلال أول أيام عرضه الأولى 7 مليون جنيه في ثلاثة أيام فقط، وهذا يؤكد عودة محمد سعد للسينما ونجاحه بقوة.

محمد سعد في العرض الخاص بفيلم الدشاش

محمد سعد يغير جلده في فيلم الدشاش

أكد محمد سعد أن فيلم الدشاش يمثل تجربة جديدة عن ما اعتاد تقديمه للجمهور سابقًا من شخصيات كوميدية مثل أطاطا وبوحة والحناوي.

وأوضح محمد سعد في تصريحات صحفية: "الشخصيات اللي عملتها زي الحناوي وأطاطا أرهقتني جدًا وصعب أرجع أعملها تاني، كنت مستني سيناريو قوي يخرجني من الأدوار دي".

وأشار محمد سعد إلى أن فيلم الدشاش يعتبر نقلة فنية له جاءت بناءً على طلب الجمهور والنقاد وحتى عائلته الذين كانوا يتطلعون إلى رؤية أعماله بشكل جديد، مثل دوره المميز في فيلم "الكنز".

محمد سعد

كما كشف محمد سعد عن الصعوبات التي واجهها خلال تصوير أدواره السابقة، حيث أوضح أن شخصية أطاطا تسببت له في إجهاد بدني كبير، قائلاً: "في مرة عيني أحولت وقعدت فترة مش عارف أرجعها" لكنه أكد أن هذه الصعوبات جعلته أكثر تصميمًا على تقديم أدوار جديدة ومختلفة.

كما أشاد محمد سعد بأداء زملائه في الفيلم، حيث وصف أدوار باسم سمرة، زينة، ونسرين طافش بـ"الخطيرة".

وأكد محمد سعد أن التعاون مع هؤلاء النجوم جعله يشعر بأنهم عائلته الفنية، وهذا كان عامل أساسي في نجاح الفيلم بشكل كبير.

محمد سعد

أحداث فيلم الدشاش

يدور فيلم الدشاش حول شخصية "الدشاش"، صاحب ملهى ليلي يجد نفسه في مواجهة صراعات عديدة، إلى أن يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، ليبدأ رحلة التحول إلى شخص أفضل

فيلم الدشاش تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة والأكشن.

أبطال فيلم الدشاش

يشارك في بطولة فيلم الدشاش نخبة من النجوم أبرزهم: محمد سعد، زينة، باسم سمرة، خالد الصاوي، نسرين أمين، نسرين طافش، وليد فواز، رشوان توفيق،

تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج محمد رشيدي.



اقرأ أيضًا:

بيلف على المخرجين.. أزمة محمد سعد في عرض فيلم الدشاش.. ما القصة؟

بغد غياب طويل عن السينما.. محمد سعد ينتهي من تصوير فيلم الدشاش