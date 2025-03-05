مع دخول شهر رمضان المبارك، يلتزم المسلمون بمواقيت الصيام التي تبدأ من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، ولكن يثار التساؤل سنويًا حول مدى إلزامية التوقف عن الأكل والشرب فور سماع مدفع الإمساك، الذي يعد تقليدًا متوارثًا في بعض الدول الإسلامية.

فهل يمثل مدفع رمضان توقيتًا شرعيًا للإمساك، أم أن العبرة بأذان الفجر؟، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي كافة الفتاصيل حول حكم الأكل والشرب بعد سماع مدفع الإمساك.

حكم الأكل والشرب بعد سماع مدفع الإمساك

حكم الأكل والشرب بعد سماع مدفع الإمساك

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول مدى جواز الأكل والشرب بعد سماع مدفع الإمساك وقبل أذان الفجر، وجاءت الإجابة موضحة أن للمسلم الحق في الأكل والشرب وممارسة ما يباح للمفطر من وقت غروب الشمس حتى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر، وجب عليه الامتناع عن الطعام والشراب فورًا، أما إذا كان في فمه لقمة لحظة الأذان، فيجب عليه إخراجها.

هل يجوز للمسلم أن يأكل ويشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟

وأوضحت دار الإفتاء أن مدفع الإمساك يُعد إشارة تنبيهية على قرب دخول وقت الفجر، وعادة ما يتم إطلاقه قبل الأذان بربع أو ثلث ساعة على سبيل الاحتياط، لكنه لا يُعد حدًا شرعيًا للإمساك عن الطعام، واستشهدت بحديث النبي ﷺ الذي قال فيه: "كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" (رواه البخاري)، مما يدل على أن العبرة بأذان الفجر، وليس بمدفع الإمساك، وعليه، يجوز للمسلم أن يأكل أو يشرب بعد سماع مدفع الإمساك، ما دام أذان الفجر لم يُرفع بعد، وصيامه في هذه الحالة صحيح.

حكم الأكل والشرب بعد سماع مدفع الإمساك

دعاء الصائم عند الإفطار

دعاء الصائم عند الإفطار من السنن التي حرص عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورغم أهميته، نادرًا ما يردده البعض، وقد ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- عدة صيغ للدعاء عند الإفطار، منها قوله: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت»، كما رواه أبو داود مرسلًا.

كذلك، جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله»، كما أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي، وقد حثّ النبي -صلى الله عليه وسلم- الصائم على الدعاء عند الإفطار، لما فيه من فضلٍ وخيرٍ عظيم.

حكم الأكل والشرب بعد سماع مدفع الإمساك

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