جدول امتحانات مارس للصف الثاني الثانوي بالجيزة 2025

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات مارس للصف الثاني الثانوي بالجيزة لطلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية، والتي ستبدأ يوم الأحد 9 مارس وتستمر حتى الأحد 16 مارس 2025.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة لمعرفة جدول امتحانات مارس للصف الثاني الثانوي بالجيزة وفقًا لما حددته مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حيث ستجري الامتحانات بالمدارس وفقًا للجدول الرسمي.

جدول امتحانات مارس

جدول امتحانات مارس للصف الثاني الثانوي

شددت مديرية التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة في جدول امتحانات مارس للصف الثاني الثانوي بالجيزة وعدم إجراء أي تعديلات عليها، مشيرة إلى أن الامتحانات تهدف إلى تقييم مستوى الطلاب بناءً على المناهج التي تمت دراستها منذ بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى نهاية الأسبوع الخامس والجدول كالتالي:

جدول امتحانات مارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن جدول امتحانات مارس للصف الثاني الثانوي ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد 9 مارس وتستمر حتى الأحد 16 مارس.

يستهل الطلاب امتحاناتهم يوم الأحد 9 مارس بأداء اختباري اللغة العربية والتربية الدينية، تليها يوم الاثنين 10 مارس امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

في يوم الثلاثاء 11 مارس، سيخضع الطلاب لاختبار مادة الرياضيات، بينما يؤدون يوم الأربعاء 12 مارس امتحاني علم النفس واللغة الأجنبية الثانية.

تستمر الامتحانات يوم الخميس 13 مارس بامتحاني الجغرافيا والتربية الوطنية، ويُختتم جدول الامتحانات يوم الأحد 16 مارس باختبار مادة التاريخ.

ضوابط امتحانات مارس 2025

أوضحت المديرية أن امتحانات مارس ستُقام داخل الفصول الدراسية وفقًا للإجراءات الوزارية المعتمدة، لضمان توفير بيئة مناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مشددة على أهمية استعداد الطلاب للامتحانات من خلال المراجعة المنتظمة للدروس المقررة.

كما دعت المديرية التعليمية الطلاب إلى الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة، مع التأكيد على ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بدخول اللجان.

وأوضحت المديرية التعليمية أن امتحانات شهر مارس ستشمل المناهج التي تم تدريسها فقط خلال الأسابيع الأولى من الفصل الدراسي الثاني، مما يضمن أن الطلاب يتم تقييمهم بناءً على المحتوى الذي تلقوه بالفعل.

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