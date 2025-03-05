أسعار زيت الطعام في خامس أيام رمضان 2025 وتفاوت الأسعار بين الأنواع

شهدت أسعار زيت الطعام في خامس أيام شهر رمضان 2025 حالة من الاستقرار النسبي، وسط رغبة المواطنين في تأمين احتياجاتهم الغذائية في ظل تزايد الطلب على المنتجات الأساسية خلال الشهر الكريم.

وتعتبر أسعار زيت الطعام في خامس أيام رمضان 2025 من أكثر المواضيع تداولًا في الأسواق المحلية، حيث تتأثر بشكل كبير بالعوامل الاقتصادية مثل العرض والطلب والتغيرات في أسعار المواد الخام العالمية.

ويعرض لكم الموجز حول آخر تحديث طرأ على أسعار زيت الطعام في خامس أيام رمضان 2025.

أسعار زيت الطعام في خامس أيام رمضان 2025

ومن خلال متابعة الأسواق في مختلف المحافظات، تباينت أسعار زيت الطعام في خامس أيام رمضان 2025 بين الأنواع المختلفة.

على سبيل المثال، سجل زيت الطعام المكرر من نوع زيت الذرة سعرًا يتراوح من 53,000 إلى 65,000 جنيه للطن في أسواق الجملة،

بينما استقرت أسعار زيت الخليط في المنافذ التجارية الكبرى، حيث بلغ سعر الزجاجة 800 مل حوالي 30 جنيهًا.

أسعار زيت الطعام في خامس أيام رمضان 2025 بمنافذ وزارة الزراعة

وفي إطار جهود الحكومة المصرية لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، أعلنت وزارة الزراعة عن أسعار زيت الطعام في منافذها المنتشرة، حيث بلغ سعر زيت الطعام (لتر) حوالي 60 جنيهًا، وتعمل الوزارة على توفير زيت الطعام بشكل مستمر للمواطنين، وهو ما يساهم في خفض الأسعار بالمقارنة مع السوق الحرة.

ويؤثر الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ على أسعار زيت الطعام. من خلال متابعات ميدانية، تبين أن أسعار زيت الطعام شهدت ارتفاعًا طفيفًا في بداية شهر رمضان 2025، لكن العروض الموسمية من بعض الشركات والهيئات الحكومية ساعدت على تقليل الأثر السلبي للزيادة السعرية.

ويمكن القول إن أسعار زيت الطعام في خامس أيام رمضان 2025 شهدت بعض الاستقرار في الأسواق المحلية، مع تفاوت طفيف في الأسعار بحسب نوع الزيت ونقطة البيع. ومع جهود الحكومة في توفير السلع بأسعار مخفضة، يسعى المواطنون للاستفادة من العروض المتاحة لضمان تأمين احتياجاتهم الغذائية في هذا الشهر المبارك.

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