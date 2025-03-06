موعد إعادة عرض مسلسل عقبال عندكوا الحلقة الخامسة وأماكن المشاهدة

يواصل مسلسل "عقبال عندكوا"، بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، جذب اهتمام الجمهور في الموسم الرمضاني 2025، حيث ينتظر المشاهدون عرض الحلقة الخامسة لمتابعة تطورات الأحداث الكوميدية الفانتازية التي يقدمها المسلسل بأسلوبه المميز.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

المسلسل يعرض على عدة قنوات ومنصات، مما يتيح للمشاهدين فرصة متابعته في مواعيد متعددة تناسب الجميع، سواء على التلفزيون أو عبر الإنترنت.

مواعيد عرض مسلسل "عقبال عندكوا" والإعادة

على قناة CBC:العرض الأول: 8:30 مساءًالإعادة الأولى: 1:30 صباحًا الإعادة الثانية: 11:00 صباحًا على CBC دراما: العرض الأول: 10:30 مساءً الإعادة الأولى: 2:45 صباحًا الإعادة الثانية: 7:30 صباحًا على قناة ON: العرض الأول: 12:15 صباحًا الإعادة: 8:00 صباحًا على ON دراما: العرض الأول: 6:00 مساءً الإعادة الأولى: 4:30 صباحًا الإعادة الثانية: 1:30 مساءً

على منصة Watch It:

متاح للمشاهدة في أي وقت بالتزامن مع العرض التلفزيوني.

قصة مسلسل “عقبال عندكوا”

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي فانتازي حول فتاة من أحد الكواكب البعيدة تقرر الهروب مع حبيبها إلى الأرض بعد رفض والدها زواجهما، لتجد نفسها في عالم جديد مليء بالمفاجآت والتحديات، حيث تلتقي بنماذج مختلفة من الأزواج، مما يؤدي إلى مواقف كوميدية مشوقة.

أبطال مسلسل "عقبال عندكوا"

يضم المسلسل كوكبة من النجوم بجانب إيمي سمير غانم وحسن الرداد، ومنهم:محمد ثروت،عارفة عبد الرسول،علاء مرسي،حجاج عبد .

عودة ثنائية إيمي وحسن بعد 7 سنوات

يُعيد المسلسل الثنائي الكوميدي المحبوب إيمي سمير غانم وحسن الرداد إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب دام 7 سنوات، حيث كان آخر عمل درامي جمعهما هو مسلسل "عزمي وأشجان"، الذي حقق نجاحًا واسعًا.

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