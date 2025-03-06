عاجل.. القصة الكاملة لاستهداف الجيش الكوري الجنوبي المدنيين بالقـ ـنابل

هز حادث خـ ـطير كوريا الجنوبية اليوم الخميس، وذلك بعد إطلاق الجيش الكوري الجنوبي عن طريق طائرة حربية تابعة لـ القوات الجوية الكورية الجنوبية قنـ ـابل علي مدنين بالخطأ.

لماذا ألقي الجيش الكوري الجنوبي قنـ ـابل علي المدنيين؟

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي القصة الكاملة لإطلاق الجيش الكوري الجنوبي قنـ ـابل علي علي مدنين، والحصيلة النهائية للإصابات والوفيات.

ومن جانبها، أفادت السلطات في كوريا الجنوبية بأنها تلقت بلاغًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا يتعلق بسقوط قذيـ ـفة على منزل في المدينة التي تقع على بعد 43 كيلومترًا شمال سول، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص وتـ ـدمير عدة مبان في القرية، ويجري التحقيق حاليًا لمعرفة سبب سقوط القـ ـذيفة وعوامل أخرى ذات صلة.

كوريا الجنوبية

حصيلة الإصابات جراء إلقاء الجيش الكوري الجنوبي قنـ ـابل علي المدنيين

وأكدت مصادر رسمية ارتفاع عدد المصابين في حادث إلقاء الجيش الكوري الجنوبي قنـ ـابل بالخطأ على مدنيين شمالي العاصمة إلى 15 شخصًا، اثنان منهم في حالة خـ ـطيرة.

أول تعليق لـ الجيش الكوري الجنوبي علي إلقاء قنـ ـابل علي مدنين

وفي نفس الصدد، أصدر الجيش الكوري الجنوبي بيانًا، تعليقًا علي حادث إطلاق طائرة حربية تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية قنـ ـابل علي مدنين قائلًا: "إن إحداثيات خاطئة كانت سبب الخطأ في إطلاق قنـ ـابل الطائرة.

وذكر البيان الصادر عن الجيش الكوري الجنوبي إن الحادث كان بسبب خطأ الطيار، معلنًا وقف التدريبات بالذخـ ـيرة الحية في انتظار مزيد من التحقيقات.

وقالت السلطات في كوريا الجنوبية إن طائرة عسـ ـكرية أسقطت 8 قنـ ـابل عن طريق الخطأ ما أدى لإصابة نحو 15 مدنياً.

سلاح الجو يعلن سقوط 8 قنـ ـابل علي المدنيين بصورة غير طبيعية

وفي نفس الصدد، قال سلاح الجو في بيان إنّ ثماني قنـ ـابل متعدّدة الأغراض من طراز إم كي-82 أُسقطت بصورة غير طبيعية من طائرة كي إف-16 تابعة لسلاح الجو، وانفـ ـجرت خارج نطاق الرماية المحدّد، مبديًا أسفه الشديد للحادث الذي أسفر عن سقوط إصابات في صفوف المدنيين

وأضاف البيان: "نأسف بشدّة لإطلاق القنـ ـابل بطريقة غير مقصودة ممّا أسفر عن سقوط إصابات في صفوف المدنيين، ونتمنّى للجرحى الشفاء العاجل".

وأكّد سلاح الجو أنّه شكّل لجنة للتحقيق في الحادث، مشددًا على أنّه سيتّخذ كل التدابير اللازمة، بما في ذلك التعويض عن الأضرار.

وأشار سلاح الجو إلى أن المـ ـقاتلة كانت تشارك في تدريب مشترك بالذخـ ـيرة الحيّة يضمّ كلّا من سلاح الجو والجيش الكوري الجنوبي".

إطفاء كوريا: القنـ ـابل سقطت على قرية خلال مناورة مشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا

وبحسب مديرية الإطفاء الوطنية الكورية الجنوبية فإنّ القنـ ـابل سقطت على ما يُعتقد على قرية خلال مناورة مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

كوريا الجنوبية

وأضافت أنّ انفـ ـجار القنـ ـابل أسفر عن خسائر بشرية وأضرار في الممتلكات، مع نزوح العديد من السكان.

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