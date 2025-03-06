مشاهدة مباراة الاتحاد ضد القادسية في الدوري السعودي.. يحل الاتحاد ضيفًا على القادسية، مساء اليوم الخميس، في لقاء قوي ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من طموحاته في المسابقة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

يواصل الاتحاد تصدره لجدول الدوري برصيد 57 نقطة بعد خوضه 23 مباراة، محققًا 18 انتصارًا مقابل 3 تعادلات وهزيمتين، كما سجل لاعبوه 56 هدفًا واستقبلت شباكه 22.

في المقابل، يحتل القادسية المركز الثالث برصيد 50 نقطة من 23 مباراة، بعد فوزه في 16 لقاء وخسارته 5 مباريات، بينما تعادل مرتين، ونجح الفريق في تسجيل 36 هدفًا مقابل تلقيه 19.

الاتحاد

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد القادسية في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة الاتحاد ضد القادسية

شاهد مباراة الاتحاد ضد القادسية

يستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام مواجهة الاتحاد والقادسية، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل الاتحاد اللقاء وعينه على النقاط الثلاث، خاصة بعد تعادله في آخر جولتين أمام الخلود والأخدود بنتيجة (1-1)، مما زاد من الضغوط على المدرب لوران بلان، الذي يسعى لإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات وتوسيع الفارق في الصدارة.

وعلى الجانب الآخر، يأمل القادسية في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع المتصدر، إذ يطمح الفريق لاحتلال مركز يؤهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام القادسية

من المنتظر أن يدخل لوران بلان اللقاء بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.

خط الدفاع: معاذ فقيهي - دانيلو بيريرا - سعد آل موسى - فواز الصقور.

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - حسام عوار.

خط الهجوم: موسى ديابي - كريم بنزيما - عبد الرحمن العبود.

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد القادسية في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة الاتحاد ضد القادسية

شاهد مباراة الاتحاد ضد القادسية

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي

يمكن متابعة اللقاء عبر شبكة قنوات SSC السعودية، التي تملك الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري السعودي، حيث سيتم نقل المباراة على:

SSC SPORT SD1

SSC SPORT HD1

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