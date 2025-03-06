شاهد مباراة الاتحاد ضد القادسية في الدوري السعودي.. يخوض الاتحاد اختبارًا قويًا أمام القادسية، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لتحقيق نتيجة تعزز من موقعه في جدول الترتيب. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

يدخل الاتحاد المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 57 نقطة من 23 مباراة، بعدما حقق 18 انتصارًا مقابل 3 تعادلات وتعرض لهزيمتين، وسجل لاعبوه 56 هدفًا واستقبلت شباكه 22.

بينما القادسية، فيحتل المركز الثالث برصيد 50 نقطة من 23 مباراة، حيث حقق الفوز في 16 لقاء، وتلقى 5 هزائم، وتعادل في مواجهتين، وسجل الفريق 36 هدفًا مقابل استقبال شباكه 19.

الاتحاد

شاهد مباراة الاتحاد ضد القادسية في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد القادسية

بث مباشر مباراة الاتحاد ضد القادسية

تقام المواجهة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يأمل الاتحاد في تحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله في آخر جولتين أمام الخلود والأخدود بنتيجة (1-1)، مما زاد الضغوط على المدرب الفرنسي لوران بلان، الذي يسعى لتعزيز صدارة فريقه.

في المقابل، يسعى القادسية لاستغلال اللعب على أرضه لتحقيق مفاجأة تقربه أكثر من القمة، حيث يأمل الفريق في تقليص الفارق مع الاتحاد وحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام القادسية

من المنتظر أن يعتمد المدرب لوران بلان على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.

خط الدفاع: معاذ فقيهي - دانيلو بيريرا - سعد آل موسى - فواز الصقور.

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - حسام عوار.

خط الهجوم: موسى ديابي - كريم بنزيما - عبد الرحمن العبود.

شاهد مباراة الاتحاد ضد القادسية في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد القادسية

بث مباشر مباراة الاتحاد ضد القادسية

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد أمام القادسية في الدوري السعودي

تعد شبكة قنوات SSC السعودية هي الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، حيث سيتم بث المباراة عبر القناتين التاليين:

SSC SPORT SD1

SSC SPORT HD1

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