بنزيما وأوباميانج في صدام هجومي.. التشكيل الرسمي لـ لاتحاد والقادسية في الدوري السعودي

أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن تشكيل فريقه لمواجهة القادسية ضمن منافسات الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

يستقبل القادسية نظيره اتحاد جدة، مساء اليوم، على ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين، حيث تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل الاتحاد اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بينما يحتل القادسية المركز الثالث برصيد 50 نقطة، مما يزيد من أهمية المواجهة لكلا الفريقين في سباق المنافسة على اللقب والمراكز المتقدمة.

التشكيل الرسمي للاتحاد أمام القادسية في الدوري السعودي

كشف المدرب لوران بلان عن تشكيل فريقه الذي سيبدأ اللقاء، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: معاذ فقيهي - دانيلو بيريرا - سعد الموسى - فواز الصقور.

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين - كريم بنزيما - موسى ديابي.

التشكيل الرسمي للقادسية أمام الاتحاد في الدوري السعودي

وعلى الجانب الآخر، أعلن المدرب ميشيل جونزاليس تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلس.

خط الدفاع: جاستون ألفاريز - ناتشو - جهاد ذكري - محمد أبو الشامات.

خط الوسط: تركي العمار - كاميرون بويرتاس - إيكي فيرنانديز - نانديز.

خط الهجوم: جوليان كينونيس - بيير إيميريك أوباميانج.

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والقادسية

تقابل الاتحاد مع القادسية في 17 مباراة سابقة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث حقق الاتحاد الفوز في 10 مواجهات، بينما تلقى خسارة واحدة فقط، في حين انتهت 6 مباريات بالتعادل، ويعكس هذا السجل تفوقًا نسبيًا للاتحاد على القادسية، مما يمنح الفريق دافعًا إضافيًا لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي

تقوم شبكة قنوات SSC السعودية ببث منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ومن المقرر إذاعة اللقاء مباشرة عبر القناتين SSC SPORT SD1 - SSC SPORT HD1.

اقرأ أيضًا:

ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة الـ24 اليوم

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد ثنائية هاري كين ورافينيا