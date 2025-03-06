الدوري السعودي| القادسية يهدد والاتحاد يصمد في شوط أول سلبي

حسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة الاتحاد والقادسية، خلال المباراة المقامة حاليًا على ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

إحصائيات الشوط الأول من مباراة الاتحاد والقادسية

شهد الشوط تفوقًا واضحًا للقادسية من حيث المحاولات الهجومية، حيث سدد الفريق 10 كرات، منها اثنتان على المرمى، في حين لم يسدد الاتحاد سوى كرة واحدة لم تصب المرمى.

على مستوى الاستحواذ، امتلك الاتحاد نسبة 54% مقابل 46% للقادسية، كما مرر لاعبو الاتحاد 276 تمريرة بدقة بلغت 87%، بينما قام القادسية بـ230 تمريرة بدقة 86%.

في الجانب الدفاعي، ارتكب كل فريق 5 أخطاء، وحصل الاتحاد على بطاقة صفراء، فيما لم يتحصل القادسية على أي إنذار، شهد الشوط أيضًا احتساب حالة تسلل واحدة ضد القادسية مقابل حالتين على الاتحاد، بينما حصل القادسية على ركنيتين مقابل ركنية وحيدة للاتحاد.

الاتحاد والقادسية

التشكيل الرسمي للاتحاد أمام القادسية في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: معاذ فقيهي - دانيلو بيريرا - سعد الموسى - فواز الصقور.

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين - كريم بنزيما - موسى ديابي.

التشكيل الرسمي للقادسية أمام الاتحاد في الدوري السعودي

حراسة المرمى: كوين كاستيلس.

خط الدفاع: جاستون ألفاريز - ناتشو - جهاد ذكري - محمد أبو الشامات.

خط الوسط: تركي العمار - كاميرون بويرتاس - إيكي فيرنانديز - نانديز.

خط الهجوم: جوليان كينونيس - بيير إيميريك أوباميانج.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي

تقوم شبكة قنوات SSC السعودية ببث منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ومن المقرر إذاعة اللقاء مباشرة عبر القناتين SSC SPORT SD1 - SSC SPORT HD1.

تاريخ مواجهات الاتحاد والقادسية

تقابل الاتحاد والقادسية في 17 مباراة سابقة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتمكن الاتحاد من حسم 10 مواجهات لصالحه، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط، في حين انتهت 6 لقاءات بالتعادل، هذا التفوق الواضح يمنح الاتحاد أفضلية تاريخية قد تشكل حافزًا إضافيًا للفريق في هذه المواجهة.

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