طريقة التقديم لمسابقة 25 ألف معلم مساعد لغة عربية لعام 2025..إليك الرابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لمسابقة تعيين 25 ألف معلم مساعد في مادة اللغة العربية للعام 2025، وتأتي هذه المسابقة ضمن خطة الوزارة لسد العجز في الكوادر التعليمية وتحسين جودة التعليم في المدارس الحكومية، ويهدف هذا التعيين إلى تعزيز القوة التعليمية، ويشمل التقديم عددًا من الشروط والمستندات التي يجب على المتقدمين الالتزام بها.

ويعرض لكم الموجز رابط مسابقة 25 ألف معلم مساعد لغة عربية وطريقة التقديم.

موعد التقديم والمستندات المطلوبة

تم تحديد فترة التقديم للمسابقة لتبدأ في 14 مارس 2025 وتنتهي في 27 مارس 2025، ويتعين على المتقدمين التسجيل عبر بوابة الوظائف الحكومية الإلكترونية، ولإتمام عملية التقديم، يجب على المتقدمين إرفاق عدد من المستندات الضرورية مثل:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة من المؤهل الدراسي في تخصص اللغة العربية أو المجالات ذات الصلة.

صورة من شهادة الميلاد.

صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

شهادة الموقف من الخدمة العسكرية (للمتقدمين الذكور).

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة (في حالة الإعاقة).

الشروط العامة للتقديم

تتضمن الشروط العامة للمسابقة أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحاصلًا على مؤهل جامعي مناسب، مثل بكاليروس أو ليسانس في اللغة العربية أو تخصص ذو صلة، كما يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عامًا عند التقديم، ويترتب على المتقدمين اجتياز بعض الاختبارات التي تحددها الوزارة ضمن مراحل التقديم، كما يجب أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها في حالة الذكور.

كيفية التقديم

زيارة بوابة الوظائف الحكومية

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية عبر الإنترنت من هنا .

إنشاء حساب وتسجيل البيانات

قم بتسجيل حساب جديد على الموقع إذا لم يكن لديك حساب سابق، ثم أضف البيانات الشخصية المطلوبة.

إدخال المعلومات المتعلقة بالمؤهل الدراسي

أدخل تفاصيل مؤهلك الدراسي وتخصصك في اللغة العربية أو المجالات ذات الصلة.

رفع المستندات المطلوبة

أرفق المستندات الضرورية مثل صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، المؤهل الدراسي، وصحيفة الحالة الجنائية.

التأكد من صحة البيانات

تأكد من صحة جميع البيانات المدخلة والمستندات المرفقة قبل إرسال الطلب.

إرسال الطلب

بعد مراجعة البيانات والمستندات، قم بتقديم الطلب عبر الموقع.

متابعة حالة التقديم

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الاختبارات والتدريبات

سيتم تنظيم اختبارات تنافسية للمتقدمين تشمل أسئلة تتعلق بالتخصص والمعلومات العامة، كما قد يتطلب التقديم اجتياز تدريبات من قبل وزارة التربية والتعليم لتحسين مهارات المتقدمين في مجال التدريس والتعامل مع الطلاب.

وتعد مسابقة تعيين 25 ألف معلم مساعد في مادة اللغة العربية خطوة هامة في تحسين مستوى التعليم في مصر، وتعد فرصة كبيرة للمعلمين المتميزين الذين يسعون للانضمام إلى جهاز التعليم الحكومي، وتساهم في رفع كفاءة التعليم في المدارس ،وعلى المتقدمين الالتزام بالمواعيد والشروط المحددة لضمان عملية تسجيل سلسة وناجحة.

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