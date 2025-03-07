أسعار فوانيس رمضان 2025.. أنواع متنوعة وأماكن البيع في جميع المحافظات

بحلول شهر رمضان المبارك لعام 2025، يبحث الكثيرون عن أسعار الفوانيس لتزيين منازلهم وإضفاء أجواء من البهجة والفرح، وتختلف أسعار الفوانيس بناءً على الخامة، الحجم، والتصميم.

وفيما يلي يعرض لكم الموجز نظرة عامة على بعض أسعار الفوانيس المتنوعة المتوفرة في الأسواق المصرية لعام 2025.

أسعار الفوانيس

الفوانيس المعدنية:

الفانوس الصاج يتراوح سعره بين 200 و900 جنيه، وذلك حسب الحجم والتصميم.

الفانوس المعدني المزود بإضاءة تعمل بالبطاريات يبلغ سعره حوالي 660 جنيهًا.

فانوس معدني بحجم متوسط يصل سعره إلى 900 جنيه.

الفوانيس البلاستيكية:

الفانوس البلاستيكي للأطفال بحجم 24 سم مع أغانٍ وأضواء بسعر 200 جنيه.

فانوس بلاستيكي كبير (25 سم) مع فانوس خشب صغير (18 سم) بسعر 170 جنيهًا.

فانوس بلاستيكي كبير (25 سم) بسعر 170 جنيهًا.

الفوانيس الخشبية:

فانوس خشبي صغير بحجم 15 سم بسعر 200 جنيه.

فانوس خشبي متوسط الحجم يتراوح سعره بين 260 و550 جنيهًا، حسب الحجم والتصميم.

الفوانيس الخيامية:

الفانوس الخيامية يتراوح سعره بين 460 و560 جنيهًا، وفقًا للتصميم والحجم.

الفوانيس الخرز:

ميدالية فانوس من الخرز بسعر 45 جنيهًا.

فانوس معلق من الخرز بسعر 450 جنيهًا.

أماكن بيع الفوانيس:

منطقة السيدة زينب بالقاهرة، خاصةً شارع المعز، تشهد ازدحامًا بتجار الفوانيس ومستلزمات رمضان، حيث تُعرض الفوانيس بألوان وإضاءات مختلفة.

شارع الحنفي في ميدان السيدة زينب، بالقرب من مسجد السيدة زينب، يعد من أبرز الأماكن لشراء الفوانيس، وتستمر الحركة التجارية هناك من الساعة 9 صباحًا حتى 12 منتصف الليل.

فوانيس للأطفال

فيما يخص الفوانيس المخصصة للأطفال، نجد أن هناك تصميمات مرحة وألوانًا مبهجة تجذب الصغار، مع مزايا مثل الأضواء المتغيرة والصوتيات التي تشجع الأطفال على الاستمتاع بشهر رمضان، كما يُعد الفانوس أحد الهدايا المميزة التي يتم تبادلها بين الأطفال في هذا الشهر المبارك.

ويرجى ملاحظة أن الأسعار المذكورة هي تقديرية وقد تختلف من تاجر لآخر، ويُفضل زيارة المتاجر المختلفة أو التواصل مع البائعين مباشرة للحصول على أحدث الأسعار والتأكد من توفر المنتجات المطلوبة.

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