يورجن كلوب يعود للأنفيلد من جديد مع تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

ليفربول.. كشف يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي عن خطته للتواجد مع فريق ليفربول في المباراة النهائية للدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل والتي تقام علي ملعب أنفيلد.

يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول

وأوضح كلوب في تصريحات لصحيفة “ليفربول إيكو" أنه يخطط للتواجد في أنفيلد ليلة التتويج بالدوري لكنه لن يكون جزءًا من الفريق بل سيكون وسط الجماهير التي اعتاد رؤيتها في المدرجات.

تصريحات كلوب لصحيفة ليفربول إيكو

تحدث يورجن كلوب عن تواجده في مدرجات الأنفيلد قائلًا: "نعم، الفكرة هي أن أكون هناك في آخر مباراة، لكنني لن أكون مع الفريق، سأكون مع الجماهير التي أعرفها، لكن علينا الانتظار لنرى كيف ستسير الأمور".

وأوضح عن سبب إختيارة المبارة النهائية لتواجده في أنفيلد حيث قال:" إذا كنت في المدرجات لأول مرة وخسر الفريق، سيكون الأمر مزعجًا، لذا أفضّل أن أكون هناك عندما يصبح التتويج مؤكدًا".

ليفربول يقترب من حسم بطولة الدوري الإنجليزي

ويقترب فريق ليفربول من حسم بطولة الدوري الإنجليزي حيث ستصدر جدول الترتيب بـ 67 نقطة بفارق 13نقطة عن آرسنال أقرب منافسية في الوصافة بـ 54 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ليفربول

ويرصد الموجز فيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق منافسات الجولة 28 من المسابقة والذي جاء كالتالي:

1- ليفربول 67 نقطة.

2- آرسنال 54 نقطة.

3- نوتينغهام فورست 48 نقطة.

4- مانشستر سيتي 47 نقطة.

5- تشيلسي 46 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة.

7- بورنموث 43 نقطة.

8- برايتون 43 نقطة.

9- فولهام 42 نقطة.

10- أستون فيلا 42 نقطة.

11- برينتفورد 38 نقطة.

12- كريستال بالاس 36 نقطة.

13- توتنهام هوتسبير 33 نقطة.

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة.

15- وست هام يونايتد 33 نقطة.

16- إيفرتون 32 نقطة.

17- وولفرهامبتون 22 نقطة.

18- إبسويتش تاون 17 نقطة.

19- ليستر سيتي 17 نقطة.

20- ساوثهامتون 9 نقاط.

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