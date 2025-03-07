مبادرة جديدة لمكافحة التنمر في مدارس المنوفية.. تفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية عن إطلاق مبادرة "لا للتنمر" في جميع مدارس المحافظة، بهدف نشر الوعي حول خطورة هذه الظاهرة والتصدي لها بفعالية.

وأوضحت المديرية أن التنمر يعد سلوكًا عدوانيًا متكررًا يهدف إلى إيذاء الآخرين سواءً جسديًا أو نفسيًا، مما يؤثر سلبًا على صحة الأفراد وسلوكهم داخل المجتمع.

التنمر.. مشكلة اجتماعية متعددة الأوجه



يأخذ التنمر أشكالًا مختلفة ويمكن أن يحدث في المدارس وأماكن العمل وحتى عبر الإنترنت، مما يجعله مشكلة واسعة النطاق تؤثر على الأفراد والمجتمع ككل، فالمتنمرون يستغلون قوتهم الجسدية أو الاجتماعية لإلحاق الأذى بالآخرين، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الضحية والمحيطين بها.

مخاطر وآثار التنمر على المجتمع

يقدم موقع الموجز نظرة على أبرز المخاطر والآثار المترتبة على انتشار التنمر داخل المجتمع، والتي تشمل:

تصاعد معدلات العنف: يعزز التنمر ثقافة العدوانية والكراهية، مما يسهم في تفكك الروابط الاجتماعية.

ضعف التماسك المجتمعي: يخلق بيئة مشحونة بالخوف وانعدام الثقة بين الأفراد، مما يعيق بناء علاقات صحية.

تراجع الإنتاجية: في بيئات العمل، يؤدي التنمر إلى انخفاض مستوى الأداء وزيادة معدلات الغياب.

ارتفاع معدلات الجريمة: قد يدفع الشعور بالعجز والغضب بعض ضحايا التنمر إلى تبني سلوكيات عدوانية أو إجرامية.

الآثار السلبية للتنمر على الطلاب

لا يقتصر تأثير التنمر على النواحي النفسية فقط، بل يمتد ليؤثر على مستقبل الأطفال والمراهقين من عدة جوانب، مثل:

الاضطرابات النفسية: قد يعاني الطلاب من الاكتئاب والقلق وتراجع الثقة بالنفس.

ضعف التحصيل الدراسي: يؤثر الخوف والتوتر الناتج عن التنمر على تركيز الطلاب، مما يؤدي إلى تدني مستواهم الأكاديمي.

الانعزال الاجتماعي: بعض الضحايا يفضلون الابتعاد عن أصدقائهم وعائلاتهم، مما يزيد من شعورهم بالوحدة.

الميول الانتحارية: في الحالات القصوى، قد يتطور الأمر إلى التفكير في الانتحار أو محاولة إيذاء النفس.

خطوات فعالة لمواجهة التنمر

للقضاء على ظاهرة التنمر، يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفعالة التي تشمل:

تعزيز ثقافة الاحترام والتسامح بين الأطفال والمراهقين في المدارس والمجتمع.

تشجيع الضحايا على التحدث عن تجاربهم وعدم السكوت عن الأذى.

مراقبة سلوك الأطفال سواءً كانوا ضحايا أو متنمرين، والعمل على تقويم سلوكهم.

تفعيل دور المدارس وأولياء الأمور في نشر الوعي واتخاذ إجراءات حازمة ضد التنمر.

اقرأ أيضا:

تخصيص فقرة في الإذاعة المدرسية للتوعية بمخاطر التنمر.. وزارة التربية والتعليم توضح

وزارة التعليم توجه بتخصيص كلمة فى الإذاعة المدرسية للحديث عن خطورة التنمر