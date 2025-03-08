كندة علوش وانقطاع الطمث المبكر: الأعراض والأسباب وطرق التعايش

تفاجأ جمهور مسلسل "إخواتي" في الموسم الرمضاني 2025، بمشهد صادم للفنانة كندة علوش التي تجسد شخصية "ناهد"، حيث اكتشفت إصابتها بانقطاع الطمث المبكر وعدم قدرتها على الإنجاب. هذه الحالة الطبية أثارت تساؤلات واسعة حول أسبابها وأعراضها وكيفية التعايش معها، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

ما هو انقطاع الطمث المبكر؟

يحدث انقطاع الطمث المبكر أو قصور المبيض المبكر قبل سن الأربعين، وهو ناتج عن توقف المبايض عن إنتاج البويضات، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون الإستروجين، وهو المسؤول عن تنظيم الدورة الشهرية.

عند انقطاع الطمث، تنقطع الدورة الشهرية لمدة تتجاوز 12 شهرًا، ولكن الأعراض مثل الهبات الساخنة وتقلبات المزاج قد تبدأ قبل ذلك بسنوات.

أعراض انقطاع الطمث المبكر

قد تبدأ الأعراض باضطرابات في الدورة الشهرية، مثل:

نزيف غزير أو ظهور بقع دموية.

استمرار الدورة لأكثر من أسبوع.

طول المدة بين الدورات الشهرية.



كما تظهر أعراض أخرى مثل:

تقلبات المزاج.

فقدان الرغبة الجنسية.

جفاف المهبل.

مشاكل النوم.

التعرق الليلي والهبات الساخنة.

فقدان السيطرة على المثانة.



أسباب انقطاع الطمث المبكر

1. العوامل الوراثية

إذا لم يكن هناك سبب طبي واضح، فقد يكون العامل الوراثي هو السبب الرئيسي، حيث تلعب الجينات دورًا في تحديد موعد انقطاع الطمث.

2. نمط الحياة

التدخين يؤثر على هرمون الإستروجين، مما قد يعجل بانقطاع الطمث.

انخفاض مؤشر كتلة الجسم (BMI) يؤدي إلى نقص الإستروجين المخزن في الدهون.

قلة التعرض للشمس ونقص النشاط البدني قد يسهمان في تسريع انقطاع الطمث.



3. مشاكل الكروموسومات

بعض الاضطرابات الوراثية مثل متلازمة تيرنر أو متلازمة X الهش قد تسبب انقطاع الطمث المبكر.

4. أمراض المناعة الذاتية

بعض أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض الغدة الدرقية، قد تؤثر على وظائف المبيضين.

5. الصرع

النساء المصابات بالصرع أكثر عرضة للإصابة بانقطاع الطمث المبكر بسبب تأثر الهرمونات المرتبطة بالنوبات العصبية.

طرق العلاج والتعايش مع انقطاع الطمث المبكر

1. العلاج الهرموني

العلاج بالهرمونات البديلة يساعد في تعويض نقص الإستروجين، لكنه قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وسرطان الثدي، لذا يجب استشارة الطبيب قبل البدء به.

2. تحسين نمط الحياة

اتباع نظام غذائي صحي غني بالكالسيوم والفيتامينات.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الإقلاع عن التدخين.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.



3. العلاجات الطبيعية والمكملات الغذائية

البعض يفضل المكملات العشبية والفيتامينات للمساعدة في التخفيف من الأعراض، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها.



انقطاع الطمث المبكر حالة قد تكون صعبة على المرأة، ولكن مع الفهم الصحيح للأعراض والأسباب وطرق التعايش، يمكن التعامل معها بشكل أفضل. استشارة الطبيب والمتابعة الدورية تساعد في إدارة الأعراض وتجنب المضاعفات الصحية المحتملة.

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