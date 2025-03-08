أسعار ياميش رمضان 2025 في الأسواق والمحلات.. اعرف المكسرات بكام؟

أسعار ياميش رمضان 2025.. مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 2025، يبدأ العديد من الأسر في التحضير لهذا الشهر الفضيل، حيث تشهد موائد الإفطار والسحور إقبالاً كبيرًا على "الياميش"، الذي يتكون من المكسرات والفواكه المجففة.

وبالتالي ارتفعت معدلات البحث حول أسعار ياميش رمضان 2025 التي تشهد ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق إذ يعد الياميش من العناصر الأساسية في رمضان، حيث يتم تناوله كجزء من الحلويات الرمضانية أو مع المشروبات الرمضانية.

أسعار ياميش رمضان 2025

ومع تزايد الطلب على هذه المنتجات، تشهد أسعار ياميش رمضان 2025 ارتفاعًا ملحوظًا من عام لآخر، مما يشكل تحديًا في بعض الأحيان بالنسبة للأسر المصرية.

ويعرض لكم الموجز أسعار ياميش رمضان 2025.

أسعار ياميش رمضان 2025

تختلف أسعار ياميش رمضان 2025 في مصر هذا العام بشكل ملحوظ عن الأعوام الماضية، بسبب التضخم الاقتصادي وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتشمل أبرز الأسعار هذا العام ما يلي:

البلح: يتراوح سعر الكيلو بين 20 و90 جنيهًا، حسب النوع والجودة.

قمر الدين (المشمش المجفف): يتراوح سعر ربع الكيلو بين 60 و80 جنيهًا.

الزبيب: يتراوح سعر الكيلو بين 30 و70 جنيهًا.

المشمشية (المشمش المجفف): يتراوح سعر الكيلو بين 50 و80 جنيهًا.

جوز الهند: يتراوح سعر الكيلو بين 40 و60 جنيهًا.

الكركديه: سعر الكيلو يتراوح حوالي 90 جنيهًا.

أسعار المكسرات

تعتبر المكسرات جزءًا أساسيًا من مكونات الياميش في رمضان، وقد شهدت هي الأخرى زيادات في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، وإليك أبرز الأسعار:

اللوز: يتراوح سعر الكيلو بين 260 و300 جنيهًا.

الفستق: يتراوح سعر الكيلو حوالي 700 جنيهًا.

الكاجو: يبلغ سعر الربع كيلو حوالي 200 جنيهًا.

البندق: يتراوح سعر الكيلو بين 650 و1000 جنيهًا، حسب الجودة.

عين الجمل (الجوز): يتراوح سعر الكيلو حوالي 520 جنيهًا.

تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر

تشهد الأسر في مصر تحديات مالية بسبب هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الياميش والمكسرات، وهو ما قد يفرض على بعض الأسر تقليل الكميات المشتراة أو البحث عن بدائل أكثر اقتصادية، ومن النصائح التي يقدمها الخبراء هو التخطيط المسبق للمشتريات، والبحث عن العروض الترويجية والتخفيضات التي قد تساعد في تقليل العبء المالي.

وتعتبر زيادة الأسعار في ياميش رمضان لعام 2025 تحديًا للأسر المصرية، مما يتطلب تخطيطًا جيدًا وإدارة دقيقة للميزانية الرمضانية، ويمكن للأسرة تقليل التأثيرات المالية من خلال شراء الكميات التي تناسب احتياجاتها فقط، والاستفادة من العروض الخاصة التي تقدمها المحلات التجارية.

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