الجيش الإسرائـ ـيلي يخسر 12 ألف جندي في حـ ـرب غـ ـزة

يعاني الجيش الإسرائـ ـيلي من خسائر ونقص حاد في القوى البشرية بسبب حـ ـرب غـ ـزة التي تسببت في صدمات نفسية غير عادية لـ الجنود الإسرائـ ـيلين الأمر الذي استلزم خضوعهم لبرنامج علاجي من قبل الجيش الإسرائـ ـيلي، فضلًا عن تسجيل حالات انتـ ـحار بين الجنود الذين خدموا في غـ ـزة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل معاناة الجيش الإسرائـ ـيلي من نقص حاد في الجنود الإسرائـ ـيلين نتيجة إصابة آلاف منهم بالصدمات النفسية غير العادية والتي تصل لحد الجنون، فضلًا عن إقدام المئات من الجنود علي الانتـ ـحار.

الجيش الإسرائـ ـيلي يعاني من نقص حاد في القوى البشرية

ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائـ ـيلية أن الجيش الإسرائـ ـيلي يعاني من نقص حاد في القوى البشرية، مضيفًا أن السبب الرئيسي لهذا النقص يعود إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدها خلال الحـ ـرب الأخيرة، حيث فقد نحو 12 ألف مقـ ـاتل بين قتـ ـيل وجـ ـريح.

.الجيش الإسرائـ ـيلي

تعرض 50 جندي من الجيش الإسرائـ ـيلي لإصابات في الجهاز الهضمي

في سياق متصل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائـ ـيلي بتعرض 50 جندياً في قاعدة "شيفتا" في النقب لإصابات في الجهاز الهضمي، مع الاشتباه في تعرضهم لتسمم غذائي، ما يعكس استمرار التحديات التي يواجهها الجيش الإسرائـ ـيلي في الظروف الراهنة.

ارتفاع الجـ ـرحى والمعوقين في الجيش الإسرائـ ـيلي إلى 78 ألف جندي

من جهة أخرى، أظهرت التقارير الصحفية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الجرحى والمعوقين في الجيش الإسرائـ ـيلي، حيث وصل العدد الإجمالي إلى 78 ألفاً بسبب آثار الحـ ـرب الأخيرة.

تفاصيل إصابة 170 ألف جندي إسرائـ ـيلي بالجنون بسبب حـ ـرب غـ ـزة

ومن ناحية أخري، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن أن 170 ألف جندي في الجيش الإسرائـ ـيلي عادوا مؤخرًا من القـ ـتال في غـ ـزة سجلوا في برنامج علاجي أطلقته وزارة الدفاع الإسرائـ ـيلي قبل شهر ونصف، بهدف الحصول على الدعم النفسي.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن عددًا كبيرًا من جنود الاحتياط الذين أنهوا خدمة امتدت لعدة أشهر، يسعون للحصول على العلاج النفسي، إلا أنهم يواجهون نقصًا حادًا في المعالجين.

وأضافت الصحيفة أن البرنامج الذي أطلقته وزارة الدفاع الإسرائـ ـيلي، شهد تسجيل 170 ألف جندي إسرائـ ـيلي ممن خدم في غـ ـزة، من بينهم نحو 4 آلاف من أفراد الخدمة الاحتياطية، بهدف تلقي العلاجات النفسية اللازمة.

حـ ـرب غـ ـزة تتسبب في انتـ ـحار جنود في الجيش الإسرائـ ـيلي

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائـ ـيلية أنّ حـ ـرب غـ ـزة تسببت في معاناة جنود في الجيش الإسرائـ ـيلي من آثار نفسية غير عادية، دفعت العديد منهم إلى الانتـ ـحار.

وأكدت هآرتس أنّ جيش الاحتـ ـلال على مدار تاريخه أخفى إحصائيات حول حالات الانتحار في صفوف جنوده، ويرفض الكشف عن أسماء المنتحرين.

.الجيش الإسرائـ ـيلي

10 جنود أقدموا على الانتـ ـحار بسبب حـ ـرب غـ ـزة

وكشفت الصحيفة الإسرائيلية أنّ هناك 10 جنود أقدموا على الانتـ ـحار بسبب الحالة النفسية السيئة التي أصابتهم بسبب حـ ـرب غـ ـزة، فيما قال خبراء للصحيفة إنّ معظم حالات الانتـ ـحار يقدم عليهم جنودًا صغار في العمر، وأنّ أحداث السابع من أكتوبر 2023 كان لها تأثير غير عادي.

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