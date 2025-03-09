يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمواجهة فريق ريال مدريد ضد رايو فاليكانو ، والتي تجمع الفريقين ضمن فعاليات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

شاهد ماتش ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

شاهد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق ريال مدريد ضد رايو فاليكانوالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: ديفيد آلابا وراؤول أسينسيو ولوكاس فاسكيز وفران غارسيا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني ولوكا مودريتش، جود بيلينغهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور و ورودريغو غويس ، كيليان مبابي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

يحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر، ونقطتين عن أتلتيكو مدريد الوصيف، ويسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز لتقليص الفارق مع برشلونة في السباق المحتدم على صدارة الدوري.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

مشاهدة ماتش ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو مساء اليوم الأحد، 9 مارس، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن مباريات الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

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بث مباشر ماتش ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، والتي تجمع الفريقين ضمن فعاليات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مشاهدة ماتش ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

الان ماتش ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

يمكنك مشاهدة مباراة فريق مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، والتي تجمع الفريقين ضمن فعاليات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني، والمقررإقامتها مساء اليوم الأحد 9 مارس الجاري عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 3.

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