هل يمكن تناول الفواكه المجففة في السحور؟ فوائدها وأضرارها وفقًا للخبراء

الفواكه المجففة.. يبحث الكثيرون عن خيارات غذائية صحية خلال وجبة السحور، لضمان الشعور بالشبع والحفاظ على النشاط خلال ساعات الصيام. ومن بين هذه الخيارات، تبرز الفواكه المجففة، لكن هل من الآمن تناولها قبل النوم؟ وما هي فوائدها وأضرارها المحتملة؟

الفواكه المجففة في السحور.. هل هي خيار صحي؟



تؤكد الدكتورة ولاء الجمال، خبيرة التغذية العلاجية، أن تناول الفواكه المجففة في وجبة السحور لا يشكل أي ضرر صحي، شرط عدم الإفراط في استهلاكها، فهذه الفواكه غنية بالعناصر الغذائية المفيدة، وتوفر طاقة مستدامة للصائم، ما يساعده على تحمل ساعات الصيام الطويلة.

فوائد الفواكه المجففة في السحور



1. تحسين الهضم والوقاية من الإمساك



تعد الفواكه المجففة مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية، التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

فتناولها في السحور يساعد في تحفيز حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك، وهي مشكلة شائعة خلال شهر رمضان بسبب قلة تناول السوائل والألياف.

2. دعم صحة الجهاز العصبي وتحسين جودة النوم



تحتوي بعض أنواع الفواكه المجففة، مثل التين والمشمش المجفف، على نسبة عالية من معدن المغنيسيوم، الذي يسهم في تهدئة الأعصاب وإرخاء العضلات، ما قد يساعد على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل، بشرط تناولها بكميات معتدلة.

3. إمداد الجسم بالطاقة خلال الصيام



تمثل الفواكه المجففة مصدرًا طبيعيًا للسكريات الصحية والكربوهيدرات المعقدة، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمنح الجسم طاقة مستدامة خلال ساعات الصيام، دون الحاجة إلى اللجوء إلى الأطعمة السكرية المصنعة التي تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر بالدم.

أضرار الإفراط في تناول الفواكه المجففة على السحور



على الرغم من فوائدها العديدة، إلا أن تناول الفواكه المجففة بكميات كبيرة قد يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية، ومنها ما يستعرضه الموجز على النحو التالي:

1. زيادة الوزن



تحتوي الفواكه المجففة على نسبة أعلى من السعرات الحرارية مقارنةً بنظيرتها الطازجة، بسبب إزالة الماء منها أثناء عملية التجفيف، مما يزيد من تركيز السكريات والسعرات الحرارية.

لذا، فإن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت.

2. اضطرابات الجهاز الهضمي



بسبب محتواها العالي من الألياف، قد تسبب الفواكه المجففة اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ والغازات، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي أو مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

3. الأرق واضطرابات النوم



على الرغم من أن بعض الفواكه المجففة تحتوي على المغنيسيوم الذي يساعد في تحسين جودة النوم، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، فارتفاع نسبة السكريات بها قد يزيد من نشاط الجسم، مما يسبب صعوبة في النوم، خاصةً عند تناولها بكميات كبيرة قبل النوم مباشرة.

ما هي الكمية المناسبة لتناول الفواكه المجففة في السحور؟



للاستفادة من فوائد الفواكه المجففة وتجنب أضرارها، تنصح خبيرة التغذية بعدم تجاوز الكمية الموصى بها، وهي حوالي 30 جرامًا في وجبة السحور، أي ما يعادل:

2 - 3 تمرات

3 - 4 حبات من المشمش المجفف

الفواكه المجففة



أفضل طريقة لتناول الفواكه المجففة في السحور



يفضل تناول الفواكه المجففة باعتدال إلى جانب مصدر بروتين مثل الزبادي، للمساعدة في ضبط مستوى السكر في الدم وتقليل خطر الشعور بالجوع خلال الصيام.

يجب الحرص على شرب كمية كافية من الماء بعد تناول الفواكه المجففة، لتعويض السوائل التي تفتقدها أثناء الصيام.

ينصح بعدم النوم مباشرة بعد تناول الفواكه المجففة، ومن الأفضل الانتظار لمدة تتراوح بين 60 و120 دقيقة، لمنح الجسم فرصة لهضمها بشكل جيد وتجنب أي اضطرابات هضمية.

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