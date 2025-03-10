موعد عرض مسلسل أثينا الحلقة العاشرة.. تصاعد الأحداث وكشف أسرار جديدة

تعرض اليوم الاثنين الحلقة العاشرة من مسلسل "أثينا", عبر قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً، على أن تُعاد في الساعة 1:15 مساءً.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

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ملخص أحداث الحلقة 9 من "أثينا"

تستمر نادين في البحث عن أدلة جديدة تكشف خفايا برنامج أثينا، حيث تلتقي بإحدى الطالبات المسؤولة عن المشروع لمحاولة الوصول إلى حقيقة ما يجري داخل الجامعة.

وفي سياق آخر، تتهم إيمان السعداوي (سوسن بدر) العميد مروان بأنه المسؤول عن تسريب الامتحانات، وتتفق مع والده على دفع مبلغ مالي ضخم لمنع إيقافه عن الدراسة. في الوقت نفسه، تظهر مقاطع فيديو جديدة لمحمود، الطالب الذي أنهى حياته في بداية المسلسل، وهو يؤكد لمي أن بعض التضحيات لا بد منها.

من جانبها، تخبر نادين صديقها يوسف بأنها تفكر في العودة لتغطية الحرب على الجبهة، خاصة بعد استيقاظ شقيقتها من الغيبوبة، مما يزيد من قلقها عليها. كما تواصل نادين البحث عن معلومات جديدة عبر سليمان (يوسف عثمان)، صديق مي، لكنه يخبرها بأنه قطع علاقته بالجامعة ومن فيها منذ أربع سنوات.

وفي تطور آخر، يبدأ مروان في مواجهة والده، الدكتور صلاح يزن، الذي يخطط للانتقام من والدته عبر إدخالها مصحة نفسية، ليتمكن من الاستحواذ على ثروتها بالكامل. في الوقت ذاته، تكشف الحلقة السبب الحقيقي وراء انتحار محمود، حيث يتضح أن خلافه مع مديرة الجامعة (سوسن بدر)، بسبب رفضها لمشروع تخرجه، هو ما دفعه إلى اتخاذ هذا القرار المأساوي، وهو ما جعل مي تفكر في إنهاء حياتها أيضًا.

أحداث الحلقة 8 من "أثينا"

في الحلقة السابقة، ظهرت نادين (ريهام حجاج) داخل قاعة المحاضرات، حيث قامت بالكشف للطلاب عن تفاصيل برنامج أثينا، وطرحت عليهم تساؤلات حول ما إذا كان البرنامج قد تواصل مع أيٍّ منهم. في المقابل، قام أحمد مجدي (صديق نادين) ببث مباشر تحدّث خلاله عن برنامج أثينا وتأثيره الغامض.

وتصاعدت الأحداث عندما بدأ أثينا في التواصل مع صديقة آدم، الطالب الذي انتحر سابقًا، محمّلًا إياها مسؤولية وفاته، بعد أن قامت بتسريب فيديو له أثناء سرقة الامتحانات.

كما قامت نادين بزيارة منزل آدم، طالبة من والدته الحصول على اللابتوب والهاتف المحمول الخاصين به، بحثًا عن أي رسائل قد تكون سببًا في دفعه للانتحار. وفي تطور خطير، قام أثينا باختراق جميع أجهزة يوسف (أحمد مجدي)، بعدما كشف معلومات خطيرة عنه في البث المباشر.

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