مسلسل العتاولة 2 يتصدر المركز الأول في المشاهدة بعد عرض 10 حلقات

حفاوة كبيرة تلقاها مسلسل " العتاولة 2"، من قبل رواد السوشيال ميديا، وعلى مدار الحلقات العشر السابقة تصدر تريند جميع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة "فيسبوك، جوجل، إكس"، ولم يقتصر النجاح فقط على جمهور السوشيال ميديا، ولكنه حقق نجاح كبير في الشارع المصري، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

احتل المسلسل المركز الأول في المشاهدة على القنوات الفضائية على نظيره من جميع مسلسلات رمضان 2025، وذلك طبقا لإحصائيات شركة "Ejabat" وهي لأحد المراكز المتخصصة في أبحاث السوق واستطلاعات الرأي.



وتصدر مسلسل "العتاولة 2"، المركز الأول في المشاهدة عبر القنوات الفضائية، وكان في قائمة الأعلى مشاهدة على كل منافسيه من المسلسلات المعروضة خلال سباق موسم رمضان الحالي، وذلك بعد عرض العشر حلقات الأولى من المسلسل، ومرور 9 أيام من عرضه في الموسم الرمضاني على شاشة قناة MBC مصر، وكان المركز الثاني من نصيب مسلسل" المداح"، والثالث من نصيب" سيد الناس".

واحتفلت النجمة زينة بتصدر مسلسل "العتاولة 2" قائمة الأكثر مشاهدة في دراما رمضان 2025، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ونشرت زينة عبر خاصة"الاستوري" بحسابها بـ" انستجرام"، صورة من احصائيات شركة إجابات لابحاث السوق، وعلق عليها بطريقة كوميدية:" كل قرد يلزم شجرته".

وحمل الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، العديد من المفاجآت على مدار الحلقات الماضية، منها عودة عيسي الوزان الشخصية التي يقدمها باسم سمرة، وكذلك مرض ابنة نصار "أحمد السقا"، وعودة مع شقيقة خضر"طارق لطفي" للتعاون مع الوزان من جديد بسبب مرضة ابنته، وغيرها العديد من التفاصيل المثيرة التي سوف تكشف عنها الحلقات المقبلة.



قصة مسلسل العتاولة

يروي مسلسل "العتاولة" قصة مشوّقة في إطار شعبي، حول الشقيقين "خضر" ويقوم بدوره طارق لطفي، و "نصار" ويلعب دوره أحمد السقا، اللذين ورثا السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ثم يدخلان في صراعات يكون لها أثرها في تدمير العائلة، خاصة صراعهم مع "الوزان"، الذي يلعب دوره باسم سمرة، ويسعى لتورطيهما في المزيد من الجرائم، مُستفيداً من الخلافات والغيرة بين الشقيقين.

ابطال مسلسل العتاولة



مُسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين... ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.



جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة، إذ ارتبط بقصته الجمهور، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.

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