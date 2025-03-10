مسلسل كامل العدد وحقيقة تقديم جزء رابع من العمل

كشف المخرج خالد الحلفاوي تفاصيل الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد 3، ++ والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني وذلك خلال مداخلة هاتفية مع محمد طارق اضا في برنامج كأس إنرجي للدراما، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

وقال أن التحضير للجزء الثالث من مسلسل كامل العدد يتشابه مع تحضيرات أي عمل وعن صعوبة التعامل مع الاطفال قال: " الأمر كان صعب في الجزء الأول ولكن الآن فريق العمل أصبح كالأسرة الواحدة فهناك تفاهم كبير بيننا".

وبشأن الشخصيات الجديدة التي ظهرت في الجزء الثالث مثل النجوم حسين فهمي ومريم الخشت وإنجي المقدم، قال: "وجودهم يتماشي مع القصة في الجزء الثالث فالأحداث هي من تطلبت ظهورهم ".

وختم حديثه: "لا أعرف احتمالية تقديم جزء رابع من مسلسل كامل العدد والأمر متوقف على الأفكار التي سيتم تقديمها".



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