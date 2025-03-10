أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة العاشرة وموعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل حكيم باشا... يبحث الكثير من المشاهدين عن أحداث الحلقة 10 من مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان الذي يعرض داخل الموسم الرمضاني 2025، ويترقب الجمهور ما قرار النيابة على حكيم بعض القبض علية في قضية الاتجار في الأثار.





ويستعرض لكم موقع الموجز أحداث الحلقة 10 من مسلسل حكيم باشا الذي يعرض حاليا في شهر رمضان 2025.

مسلسل حكيم باشا الحلقة 10

ويترقب جمهور عشاق المسلسلات الرمضانية 2025 الحلقة العاشرة من مسلسل حكيم باشا، حيث حقق العمل نجاح كبير منذ عرضه في رمضان، لذلك يبحث المشاهدين والمتابعين الحلقة العاشرة، نظراً للأحداث المشوقة التي يتناولها العمل خاصة بعد قبض الشرطة على حكيم.



وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حكيم باشا، القبض على حكيم، التي يجسدها دوره الفنان مصطفى شعبان، بتهمة حيازة الآثار، وتم بترحيله إلى النيابة للتحقيق معه.

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل حكيم باشا

ومن المقرر أن تشهد الحلقة العاشرة من مسلسل حكيم باشا المقرر عرضها اليوم على قناة cbc وقناة الحياة تحقيق النيابة مع مصطفى شعبان، وسوف يتم صدور قرار عليه سواء بالحكم على حكيم أو الافراج عنه





موعد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا، خلال شهر رمضان 2025 على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، ويعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الساعة 2:30 صباحا، و9:30 صباحا، الإعادة 1:15 مساء



القنوات الناقلة لمسلسل حكيم باشا



ويعرض مسلسل حكيم باشا خلال شهر رمضان 2025 علي عدد شاشات هم قناة الحياة، وقناة سي بي سي ، وقناة سي بي سي دراما، بالإضافة لعرضه علي المنصة الإلكترونية Watch it.



ملخص الحلقة 9 من مسلسل حكيم باشا

وشهدت الحلقة 9 من مسلسل حكيم باشا ابلاغ غراب الشرطة على حكيم بعدما اشترى صفة الأثار قبله، وعند تفتيش الشرطة السيارة الخاصة به تم العثور على آثار وتم ترحيلة على النيابة، وكما قامت برنسة بالاتفاق مع زوجه حكيم الثانية أنها تضع في شنطة غزل دهب، وبعدها تتهمها برنسة قدام كل العائلة أنها سرقتها فيقوم سليم بضربها بالقلم وحبسها.



قائمة أبطال المسلسل حكيم باشا

ويشارك في مسلسل حكيم باشا، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، دينا فؤاد، أحمد فهيم، سلوى خطاب، فتوح أحمد، أحمد فؤاد سليم، محمد عادل، أحمد صيام، محمد نجاتي، منذر رياحنة، سلوى عثمان، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، ومن إخراج أحمد خالد أمين، ومن تأليف محمد الشواف، ومن إنتاج شركة سينرجي.









قصة مسلسل حكيم باشا

ومسلسل حكيم باشا تدور أحداقه حول حكيم التي يعمل في التنقيب وتجارة الآثار، ثم يضع عمه كل أملاك العائلة في يده نظرا لذكاءه الشديد ومساندته له في إدارة أعماله، ويصبح بذلك كبيرًا للعائلة ويُحكم السيطرة على كل أمورها، لكن سرعان ما يكثر أعداءه، وتحيط به المؤامرات من كل اتجاه، حتى من أقرب الأقربين.

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