شاهد مباراة النصر ضد الاستقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر مباراة النصر السعودي ضد الاستقلال الإيراني ، المقررة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة ، للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر ماتش النصر ضد الاستقلال في دوري أبطال أسيا

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة النصر ضد الاستقلال، والتي تجمع الفريقين على ملعب “آزادي” في إيران، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي لـ دوري أبطال أسيا، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مباراة النصر ضد الاستقلال

الان ماتش النصر ضد الاستقلال

يمكنك مشاهدة مباراة فريق النصر ضد الاستقلال، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي لـ دوري أبطال أسيا ، للموسم الجاري 2024-2025، والمقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين 3 مارس الجاري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وتحديدًا عبر قناة bein Sports AFC 1 HD، بالإضافة إلى قناة Abu Dhabi Sports Asia 2، وقناة Alkass Ten HD، وقناة SSC1 HD.

مشاهدة مباراة النصر ضد الاستقلال

مشاهدة ماتش النصر ضد الاستقلال

تنطلق مباراة النصر ضد الاستقلال مساء اليوم الإثنين، 3 مارس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “آزادي” في إيران، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي لـ دوري أبطال أسيا.

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بث مباشر مباراة النصر ضد الاستقلال

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز خلال تلك المواجهة التي تجمعهما ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي لـ دوري أبطال أسيا وذلك لتسهيل المهمة في لقاء الإياب الذي يجمعهما علي ملعب النصر.

النصر ضد الاستقلال

تشكيل النصر ضد الاستقلال

شاهد ماتش النصر ضد الاستقلال

شاهد مباراة النصر ضد الاستقلال

من المتوقع أن يضم تشكيل النصر ضد الاستقلال الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: بينيتو.

خط الدفاع: لابورت، آل فتيل، سالم النجدي ، سلطان الغنام.

خط الوسط: بروزوفيتش، عبد الله الخيبري ، أوتافيو.

خط الهجوم: جون دوران، ساديو ماني ، كريستيانو رونالدو.

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