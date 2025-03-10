بث مباشر مباراة الوصل ضد السد في دوري أبطال آسيا للنخبة

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر مباراة الوصل ضد السد ، المقررة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة ، للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة الوصل ضد السد

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز خلال تلك المواجهة التي تجمعهما على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي لـ دوري أبطال أسيا، وكانت مباراة الذهاب بين الوصل والسد قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مشاهدة مباراة الوصل ضد السد

مشاهدة ماتش الوصل ضد السد

تنطلق مباراة الوصل ضد السد مساء اليوم الإثنين، 10 مارس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي لـ دوري أبطال أسيا.

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بث مباشر ماتش الوصل ضد السد في دوري أبطال أسيا

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة الوصل ضد السد، والتي تجمع الفريقين على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي لـ دوري أبطال أسيا، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مباراة الوصل ضد السد

الان ماتش الوصل ضد السد

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الوصل ضد السد، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي لـ دوري أبطال أسيا ، للموسم الجاري 2024-2025، والمقررإقامتها مساء اليوم الاثنين 10 مارس الجاري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وتحديدًا عبر قناة bein Sports AFC 1 HD، بالإضافة إلى قناة Abu Dhabi Sports Asia 2، وقناة Alkass Ten HD.

الوصل ضد السد

تشكيل الوصل ضد السد

شاهد ماتش الوصل ضد السد

شاهد مباراة الوصل ضد السد

من المتوقع أن يضم تشكيل الوصل ضد السد الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: خالد السناني.

الدفاع: سفيان بوفتيني – سيونج هيونج – ألكسيس بيريز – رودريجو.

الوسط: سياكا– نيكولاس خيمنيز– بوبليتي.

الهجوم: فابيو ليما– جواو بيدرو– علي صالح.

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