برشلونة يخطط للتعاقد مع هداف أمريكا الجنوبية.. تفاصيل مثيرة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، بأن نادي برشلونة يدرس إمكانية التعاقد مع المهاجم الكولومبي الشاب نيزر فياريال، الذي أظهر أداءً متميزًا خلال الفترة الأخيرة.

ونقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة يبحث إمكانية ضم فياريال، الحائز على جائزة الحذاء الذهبي في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عامًا، بعد أن تم عرض اسمه على إدارة النادي الكتالوني التي تدرس حالياً إمكانية التعاقد معه.

برشلونة يخطط للتعاقد مع نيزر

وأشارت الصحيفة إلى أن فياريال، البالغ من العمر 19 عامًا، أصبح هدفًا جذابًا في سوق الانتقالات، خاصة بعد تتويجه كأفضل هداف في النسخة الأخيرة من البطولة القارية للشباب.

كما لفتت إلى أن اللاعب الشاب يعاني حاليًا من أزمة مع ناديه ميلوناريوس الكولومبي، حيث يرفض تجديد عقده، مما يجعله قادرًا على الرحيل مجانًا عند انتهاء عقده في ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن برشلونة يراقب تطورات وضع اللاعب، بينما يقوم المدير الرياضي ديكو بدراسة جميع السيناريوهات المحتملة.

وفي حال قرر النادي الكتالوني التحرك لضم فياريال الآن، فسيحتاج إلى دفع مبلغ لا يتجاوز 3 ملايين يورو.

موعد مباراة برشلونة المقبلة

ويستعد فريق الكرة الأول بـ نادي برشلونة للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي منافسه نادي بنفيكا البرتغالي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق مواجهة برشلونة أمام منافسه بنفيكا البرتغالي على ملعب "مونتجريك" في تمام الساعة الثامنة إلاربع مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة إلاربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكان نادي برشلونة قد أعلن في وقت سابق تأجيل مواجهة أوساسونا نتيجة وفاة أحد أفراد الجهاز الطبي بالقلعة الكتالونية قبل دقائق من انطلاق اللقاء.



جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويستعرض " الموجز" جدول ترتيب الليجا الإسبانية على النحو التالي:

1. برشلونة، 57 نقطة.

2. ريال مدريد، 57 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 56 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 49 نقطة.

5. فياريال، 44 نقطة.

6. ريال بيتيس، 41 نقطة.



7. مايوركا، 37 نقطة.

8. رايو فاليكانو، 36 نقطة.

9. سيلتا فيجو، 36 نقطة.

10. إشبيلية، 36 نقطة.

11. ريال سوسيداد، 34 نقطة.

12. خيتافي، 33 نقطة.



13. أوساسونا، 33 نقطة.

14. جيرونا، 32 نقطة.

15. إسبانيول، 27 نقطة.

16. فالنسيا، 27 نقطة.

17. ليجانيس، 27 نقطة.

18. ألافيس، 26 نقطة.



19. لاس بالماس، 24 نقطة.

20. بلد الوليد، 16 نقطة.

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