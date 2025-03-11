موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم وكان فريق باير ليفركوزن قد تلقي الهزيمة بثلاثية نظيفة من نظيره بايرن ميونخ في لقاء الذهاب.

موعد مواجهة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

القمة التي تجمع فريق بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء الموافق11 مارس 2025.

مشاهدة قمة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

يمكنك مشاهدة قمة فريق بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن ، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 4.

بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

تشكيل بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، رونالد أروخو، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

تشكيل باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: هراديكي.

خط الدفاع: هينكابي، تاه، هيرموسو.

خط الوسط: فريمبونج، تشاكا، بلاسيوس، جيرمالدو.

خط الهجوم: فيرتز، عدلي، بونيفاس.

نجم باير ليفركوزن يغيب عن مواجهة بايرن ميونخ

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، غياب فلوريان فريتز، لاعب الفريق عن الفريق الألماني لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

وتأكد غياب فريتز عن فريق باير ليفركوزن في مباراة اليوم أمام فريق بايرن ميونخ في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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