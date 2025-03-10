أسعار الكتاكيت في السوق المصري اليوم وتوقعات صادمة خلال رمضان

شهدت أسعار الكتاكيت في السوق المصري اليوم، الإثنين 10 مارس 2025، الموافق العاشر من رمضان، استقرارًا نسبيًا دون تغييرات كبيرة مقارنة بالأيام الماضية، يأتي ذلك في ظل تزايد الطلب على منتجات الدواجن خلال شهر رمضان المبارك، ما يجعل أسعار الكتاكيت محور اهتمام العديد من الأسر وأصحاب المزارع الذين يسعون لضمان استقرار تكلفة الإنتاج.

ونرصد عبر الموجز أسعار الكتاكيت في السوق المصري اليوم خلال شهر رمضان المبارك.

أسعار الكتاكيت في السوق المصري

وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن، جاءت أسعار الكتاكيت اليوم على النحو التالي:

الكتكوت الأبيض في الشركات: تراوح بين 49 و56.5 جنيهًا وفقًا لاختلاف الشركات ومستوى الطلب.

الكتكوت الأبيض في القطعان: بلغ سعره بين 38 و38.5 جنيهًا.

الكتكوت الساسو والساسو بيور: تراوح بين 13 و14 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: سجل سعرًا بين 6.5 و7 جنيهات.

الكتكوت البلدي المشعر: تراوح بين 6.75 و7.25 جنيهًا.

الكتكوت الهجين: تراوح بين 8 و9 جنيهات.

الكتكوت الجيل الثاني: بلغ سعره بين 10 و11 جنيهًا.

الكتكوت روزي بيور: تراوح بين 15 و16 جنيهًا.

الكتكوت جميزة: بلغ سعره بين 12 و12.50 جنيهًا.

أسباب استقرار الأسعار

يأتي هذا الاستقرار نتيجة عدة عوامل، أبرزها:

توازن العرض والطلب مع زيادة إنتاج الكتاكيت في المزارع المحلية.

تحسن درجات الحرارة ما يُسهم في انخفاض معدل نفوق الكتاكيت وتحسين الإنتاجية.

الرقابة المشددة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع استغلال المواطنين خلال الموسم الرمضاني.

توقعات مستقبلية للأسعار

من المتوقع أن تشهد أسعار الكتاكيت والدواجن ارتفاعًا طفيفًا خلال الأيام المقبلة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، نظرًا لازدياد الإقبال على شراء اللحوم البيضاء ومنتجات الدواجن بشكل عام، وينصح المستهلكون وأصحاب المزارع بمتابعة تطورات السوق بشكل مستمر لضمان اتخاذ القرارات الشرائية المناسبة وتجنب التقلبات المفاجئة في الأسعار.

سعر كيلو البط في الأسواق

وسجل سعر البط البلدي اليوم في الأسواق المصرية 119 و120 جنيهًا، بينما تراوح سعر البط الفرنساوي بين 84 و85 جنيهًا،للكيلو.

سعر كيلو البط المسكوفي اليوم

وشهدت الساعات الأولي من صباح اليوم تراوح سعر البط المسكوفي بين 99 إلي 100 جنيه،فيما تراوح سعر البط البغالي بين 89 و90 جنيهًا.

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