موعد عرض مسلسل أثينا وأحداث الحلقة الجديدة.. تفاصيل

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "أثينا" تطورات درامية مشوقة، حيث انتهت الأحداث بمواجهة حادة بين العميدة إيمان السعداوي، التي تجسدها سوسن بدر، وابنها أدهم، الذي يقوم بدوره نبيل عيسى. تصاعدت حدة الصراع بعدما هددت والدته بإدخاله مصحة نفسية، مما يضعه أمام أزمة حقيقية.

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فهل تتمكن نادين، التي تلعب دورها ريهام حجاج، من مساعدته للوقوف في وجه والدته ومنع تنفيذ هذا القرار؟ هذا ما ستكشفه أحداث الحلقة الـ 11.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل "أثينا"

يعرض مسلسل "أثينا" يوميًا على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً، فيما تأتي الإعادة في تمام الساعة 1:15 ظهرًا.

قصة المسلسل وأبرز محاور

ينتمي مسلسل أثينا إلى نوعية الدراما النفسية، حيث يتناول تأثير التطور التكنولوجي السريع على المجتمع، خاصة جيل الشباب. يناقش العمل كيف يمكن أن نقع ضحية التلاعب، سواء من قبل البشر أو الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن لهذه التغيرات أن تؤثر على حياتنا اليومية. ترمز كلمة "أثينا" إلى مفهوم العدالة، وتدور القصة حول نادين، التي تلعبها ريهام حجاج، وهي مراسلة صحفية تواجه تحديات عديدة في البحث عن الحقيقة وسط عالم يبدو قاسيًا وغير عادل.

الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الحبكة الدرامية

يُسلط المسلسل الضوء على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية المتسارعة، حيث يطرح تساؤلات حول مدى جاهزية المجتمع لمواجهة هذه التغيرات. هل نحن مستعدون لهذا المستقبل المجهول؟ هذا السؤال المحوري يظل حاضرًا طوال أحداث المسلسل، مما يضيف بعدًا فلسفيًا ونفسيًا قويًا للعمل.

أبطال مسلسل "أثينا"

ضم العمل نخبة من النجوم، من بينهم ريهام حجاج ، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، علي السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام.

المسلسل مكون من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

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