موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الأوروبية، مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم على ملعب "أولد ترافورد" في مدينة مانشستر لحسم الصعود للدورالتالي من البطولة.

وقد انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وقد تأهل المان يونايتد إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعات برصيد 18 نقطة، بينما قدم ريال سوسيداد أداءً متميزًا بتغلبه على ميتيلاند الدنماركي بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة الإياب، ليتأهل بفارق 7-3 في مجموع المباراتين.

موعد قمة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

المواجهة التي تجمع فريق مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس الموافق 13 مارس 2025.

مشاهدة ماتش مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

يمكنك مشاهدة قمة فريق مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد ، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025 عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق مانشستر يونايتد المتوقع ضد ريال سوسييداد ويضم الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، ليني يورو.

خط الوسط: دالوت، أوجارتي، كاسيميرو، دورجو.

خط الهجوم: جارناتشو، زيركزي، برونو فيرنانديز.

وقد اتبع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نظامًا جديدًا لبطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم 2024-2025، حيث تتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ 8 الأولى مباشرة إلى دور الـ 16 بالبطولة ، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

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