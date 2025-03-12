هل يجوز للمرأة المستحاضة الصيام والصلاة؟.. عالم أزهري يوضح

هل يجوز للمرأة المستحاضة الصيام والصلاة، ما من مرأة إلا وتحيض، وقد أوجب الإسلام على المرأة إذا حاضت أو كانت في فترة النفاس أن لا تصلي ولا تصوم، وعليها بعد ذلك القضاء.

هل يجوز للمرأة المستحاضة الصيام والصلاة، ولكن قد تجد بعض الأمور على المرأة في مسألة الحيض وما يتبعها لذلك تزيد الأسئلة حول الحكم الشرعي فيها مثل "الاستحاضة"، وما حكمها، وهذا ما يستعرضه الموجز في السطور التالية.

هل يجوز للمرأة المستحاضة الصيام والصلاة؟

هل يجوز للمرأة المستحاضة الصيام والصلاة؟

ما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟

هل يجوز للمرأة المستحاضة الصيام والصلاة، الحيض هو فترة الدورة الشهرية، وتختلف مدة الحيض من امرأة وأخرى، أما الاستحاضة هي نزول الدم من المهبل في غير أوقات الحيض من الدورة الشهرية، ويختلف دم الحيض عن الاستحاضة في اللون والكمية وغيره من الأمور.

هل يجوز للمرأة المستحاضة الصيام والصلاة؟

ويسأل الكثير من المسلمين عن مدى جواز للمرأة المستحاضة الصيام أو الصلاة، وقد أوضح الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، حكم الشرع في هل يجوز للمرأة المستحاضة الصيام والصلاة؟.

وقال تمام بإن العلماء أكدوا أن أقصى مدة حيض تكون ١٠ أيام، وتتغير هذه المدة من سيدة وأخرى فمنهن من تكون مدة حيضها 3 أيام ومنهن 5 ومنهم 7 وهكذا.

وأضاف العالم الأزهري: بعد المدة التي تعرفها المرأة يجب عليها الطهارة، موضحًا بأن ما ينزل عليها من دم هو دم الاستحاضة ويمكن أن تصلي وتصوم ولا حرج عليها.

وكشف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر ما أفتى به السادة الشافهية في هذه المسألة مشيرًا إلى أنهم قالوا إن أكثر مدة حيض ١٥ يوما، وما بعدها دم استحاضة.

وتابع العالم الأزهري بأنه يمكن الطهارة منه في اليوم السادس عشر، وأداء الصلاة والصيام أعلم بدورتها الشهرية وهى من تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة.

جدير بالذكر أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي وأن تصوم خلال فترة الحيض، ولم يشترط الإسلام على المرأة أن تعيد ما عليها من صلوات ولكن يجب عليها قضاء الأيام التي عليها من أيام صيام رمضان إذا أفطرت بسبب الحيض.

اقرأ أيضًا:

هل يجوز الوضوء بالحمام بدون ملابس فى رمضان؟.. الإفتاء توضح

حكم الكشف المهبلي للنساء في نهار رمضان.. دار الإفتاء توضح