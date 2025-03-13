مشاهدة ماتش مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد في الدوري الأوروبي

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمواجهة فريق مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025.

مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

الان ماتش مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

يمكنك مشاهدة مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025، والمقررإقامتها مساء اليوم الخميس 13 مارس الجاري عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

يسعي كل فريق لتحقيق الفوز في لقاء اليوم الخميس على ملعب "أولد ترافورد" في مدينة مانشستر يونايتد لحسم الصعود للدورالتالي من بطولة الدوري الأوروبي، وقد انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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بث مباشر ماتش مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد في الدوري الأوروبي

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

شاهد ماتش مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

شاهد مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، ليني يورو.

خط الوسط: دالوت، أوجارتي، كاسيميرو، دورجو.

خط الهجوم: جارناتشو، زيركزي، برونو فيرنانديز.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

مشاهدة ماتش مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد مساء اليوم الخميس، 13 مارس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025.

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