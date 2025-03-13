من تحسين الذاكرة إلى حماية القلب.. فوائد لا تتخيلها لعصير الدوم باللبن

عصير الدوم باللبن.. بحلول شهر رمضان المبارك، يبحث الصائمون عن مشروبات صحية تعوض الجسم عن فقدان السوائل وتمنحه الطاقة والعناصر الغذائية الضرورية، ويُعد عصير الدوم باللبن من الخيارات المثالية التي توفر فوائد صحية متعددة، خاصة للجهاز الهضمي والقلب والمناعة.

القيمة الغذائية لعصير الدوم باللبن



يتميز الدوم باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل:

مضادات الأكسدة القوية مثل البوليفينول، والتي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين A، وفيتامين B1، وفيتامين B2، التي تساهم في تحسين صحة الجلد والأعصاب وتعزيز المناعة.

المعادن المهمة مثل الصوديوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم، التي تدعم صحة العظام والعضلات والقلب.

الألياف الغذائية التي تحسن الهضم وتعزز صحة الأمعاء.



ويستعرض الموجز في النقاط التالية، الفوائد الصحية لعصير الدوم باللبن في رمضان.

عصير الدوم باللبن



تحسين صحة الجهاز الهضمي



يحتوي عصير الدوم على نسبة عالية من الألياف التي تعمل على تحفيز حركة الأمعاء، مما يساعد في الوقاية من الإمساك وعسر الهضم، وهو أمر شائع خلال الصيام. كما يعزز صحة الميكروبيوم المعوي، ما يحسن عملية الهضم ويقلل من التقلصات والاضطرابات الهضمية.

تقليل مستويات الكوليسترول الضار



يُعرف الدوم بقدرته على خفض نسبة الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة عند تناوله بانتظام.

تعزيز المناعة ومكافحة الالتهابات



يحتوي عصير الدوم باللبن على مضادات الأكسدة القوية التي تعمل على تعزيز مناعة الجسم، مما يجعله فعالًا في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، إلى جانب قدرته على تقليل فرص الإصابة بالالتهابات المزمنة.

تقوية العظام والأسنان



نظرًا لاحتوائه على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، يساعد هذا المشروب في تعزيز كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بالهشاشة، كما يحمي الأسنان من التسوس ويحافظ على صحتها.

تحسين صحة القلب والشرايين



يحتوي الدوم على مركبات تساعد في تنظيم ضغط الدم، مما يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كما يساعد في تقليل فرص الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

تعزيز صحة البشرة والشعر



يحتوي هذا المشروب على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين، ما يجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية. كما يعزز بصيلات الشعر، مما يساهم في تقليل التساقط وزيادة كثافة الشعر.

تحسين صحة الكلى والتخلص من السموم



يساعد عصير الدوم في تنشيط وظائف الكلى وتعزيز قدرتها على تنقية الدم من السموم، كما يساهم في التخلص من الأملاح الزائدة في الجسم، مما يقلل من فرص تكوّن حصوات الكلى.

تحسين وظائف الدماغ وتعزيز الذاكرة



يعد هذا المشروب مفيدًا لصحة الدماغ، حيث يحتوي على مركبات تساعد في تعزيز التركيز وتقوية الذاكرة، كما يعمل على حماية الخلايا العصبية من التلف، مما يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر والخرف.

تقليل الدهون وتحفيز فقدان الوزن



نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، يساعد عصير الدوم باللبن على زيادة الشعور بالشبع لفترات طويلة، ما يجعله خيارًا مناسبًا للتحكم في الوزن وتقليل استهلاك السعرات الحرارية.

عصير الدوم باللبن

تخفيف الألم والعمل كمسكن طبيعي



يمتلك الدوم خصائص مضادة للالتهابات، ما يجعله فعالًا في تخفيف الآلام الناتجة عن التشنجات العضلية أو التهابات المفاصل.

كيف يمكن تحضير عصير الدوم باللبن؟



للاستفادة من هذه الفوائد، يمكن تحضير عصير الدوم باللبن بسهولة:

انقع كمية من الدوم المجروش في الماء لبضع ساعات.

قم بتسخينه قليلًا دون غليان للحفاظ على قيمته الغذائية.

اتركه ليبرد ثم صفيه وأضف إليه اللبن البارد والعسل حسب الرغبة.

اقرأ أيضا

صحة أفضل مع التين المجفف.. تعرف على أسرار هذه الفاكهة الذهبية

سر الصحة والقوة في حبة صغيرة.. إليك فوائد اللوز المدهشة

