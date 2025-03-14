فوائد تناول التمر باللبن على السحور . يحسن جودة النوم

يعد مشروب التمر باللبن غنيا بالعناصر الغذائية ويعزز الصحة العامة، فبينما يوفر الحليب الكالسيوم البروتين ، و يعد التمر مصدرًا رائعا للسكريات الطبيعية والألياف والمعادن الحيوية ، التمر باللبن من المشروبات الرمضانية الشائعة التي يحرص على تناولها الكثير من الأشخاص خلال شهر رمضان.

ويعرض الموجز فوائد تناول التمر باللبن على السحور.

التمر باللبن يعتبر وجبة سحور

يعتبر هذا المشروب وجبة وخاصةً ليلًا على وجبة السحور، يمكنه تعزيز النشاط في اليوم التالي، وتحسين الصحة البدنية، وتحسين جودة النوم، وتعزيز الصحة العامة.

فوائد تناول التمر باللبن في السحور

ـ يحسن جودة النوم

يحتوي اللبن على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد على إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونان مسؤولان عن تنظيم النوم .

ـ يدعم صحة الجهاز الهضمي

التمر غني بالألياف الغذائية، التي تُسهّل الهضم، وتمنع الإمساك ، وتُعزز صحة الأمعاء، وعند تناوله مع الحليب، يُضفي تأثيرًا مُهدئًا على الجهاز الهضمي.

ـ يقوي المناعة

يحتوي التمر على كميات وفيرة من مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويد وحمض الفينول، التي تُحارب الجذور الحرة وتُخفف الإجهاد التأكسدي، كما يُعزز الحليب، بفيتاميناته ومعادنه، كفاءة جهاز المناعة.

فوائد تناول التمر باللبن على السحور

ـ ينظم مستويات السكر في الدم

على الرغم من حلاوة التمر الطبيعية، إلا أن مؤشره الجلايسيمي معتدل، وعند تناوله مع الحليب، يساعد محتواه من البروتين والدهون على إبطاء امتصاص السكر، مما يساعد على الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم ، ويعزز مستويات الطاقة.

- يعزز صحة القلب

البوتاسيوم، وهو معدن حيوي يُعزز صحة القلب ويُساعد على ضبط ضغط الدم، متوفر بكثرة في كلٍّ من الحليب والتمر، يحتوي التمر على ألياف قابلة للذوبان، تُساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL).

ـ يحسن الصحة الإنجابية

لطالما اعتُبر التمر منشطًا جنسيًا طبيعيًا، فمزجه مع الحليب يعزز القدرة على التحمل ويحسن التوازن الهرموني، مما يدعم الصحة الإنجابية لدى الرجال والنساء.

ـ يدعم صحة البشرة والشعر

الفيتامينات والمعادن الموجودة في الحليب والتمر تدعم صحة البشرة من خلال تحفيز إنتاج الكولاجين وتعزيز ترطيبها ، ويمنع مشاكل تساقط الشعر وبهتانه.

يحسن وظائف المخ

تعطي السكريات الطبيعية في التمر طاقةً للدماغ، وتُساعد فيتامينات ب الموجودة في الحليب على تحسين الوظائف الإدراكية، ويمكنهما معًا تحسين التركيز وحفظ الذاكرة.

يعزز صحة العظام

يُعرف الحليب بغناه بالكالسيوم وفيتامين د ، الضروريين لعظام قوية.

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