siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

الموجز كافية

عايدة الأيوبي: الحجاب لم يمنعني من الفن وسأعود بأغنية أنا مصر

عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي

عبرت الفنانة عايدة الأيوبي عن سعادتها باستقبال الجمهور لها في إحدى الخيم الرمضانية حيث قالت:" أنا بشتاق للجمهور وأحب كثيرا الغناء في رمضان سواء بالإنشاد أو بالأغاني المعروفة لي وأسعد جدا بمعرفة الجمهور بهذه الأغاني وحتى الأجيال الصغيرة"، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

لا يفوتك

عايدة عبد العزيز.. عانت من الاكتئاب والزهايمر بعد وفاة زوجها

اللبن الرائب أم الحليب.. أيهما أفضل لصحة الأمعاء؟.. إليك الإجابة

وتابعت عايدة الأيوبي خلال برنامج "خيمة one take" مع الإعلامي أحمد عزالدين " الإنشاد الديني والأمور الروحانية يشتاق إليها الجمهور كثيرا مثلما يشتاق لرمضان".

 

أغنية جديدة للفنانة عايدة الأيوبي 

كما أعلن المنتج يحيي علام عن مفاجأة جديدة لجمهور عايدة الأيوبي إذ قال:" سنطرح أغنية جديدة خلال الأيام القادمة للفنانة عايدة الأيوبي اسمها "مصر أنا" وأنا أعد الجمهور بأغنية جميلة جدا ومختلفة".

وعن ممارستها مهنة التدريس أوضحت الأيوبي:" كانت تجربة قصيرة ولكنها ممتعة بالنسبة لي كثيرا فأنا أشعر دائما بدافع الأمومة تجاه الأطفال ولذلك كنت سعيدة معهم، وأنا أعمل حاليا في ألمانيا كمترجمة".

عايدة الأيوبي: الحجاب وقف عائق أمامي في الفن 

 

واختتمت:" الحجاب وقف عائق أمامي في الفن فهناك من ينزعج من ظهور الفنانات بالحجاب على الشاشة ولكن هذا لم يزعجني فكل واحد له طريقة تفكير تخصه".

واختتمت:" إذا عرض علي عمل مناسب سأعود للتمثيل مرة واحدة، أما عن حياتي الشخصية فأنا أحب الطبخ كثيراً واستمتع به".

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من مصطفى شلبي بعد أزمته داخل الزمالك قبل مواجهة الأهلي

إمام عاشور يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري قبل انطلاق مرحلة تحديد البطل

لا يفوتك

اللبن الرائب أم الحليب.. أيهما أفضل لصحة الأمعاء؟.. إليك الإجابة

موعد عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في كأس مصر والقنواات الناقلة
تم نسخ الرابط