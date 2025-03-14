عايدة الأيوبي: الحجاب لم يمنعني من الفن وسأعود بأغنية أنا مصر

عبرت الفنانة عايدة الأيوبي عن سعادتها باستقبال الجمهور لها في إحدى الخيم الرمضانية حيث قالت:" أنا بشتاق للجمهور وأحب كثيرا الغناء في رمضان سواء بالإنشاد أو بالأغاني المعروفة لي وأسعد جدا بمعرفة الجمهور بهذه الأغاني وحتى الأجيال الصغيرة"، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

وتابعت عايدة الأيوبي خلال برنامج "خيمة one take" مع الإعلامي أحمد عزالدين " الإنشاد الديني والأمور الروحانية يشتاق إليها الجمهور كثيرا مثلما يشتاق لرمضان".

أغنية جديدة للفنانة عايدة الأيوبي

كما أعلن المنتج يحيي علام عن مفاجأة جديدة لجمهور عايدة الأيوبي إذ قال:" سنطرح أغنية جديدة خلال الأيام القادمة للفنانة عايدة الأيوبي اسمها "مصر أنا" وأنا أعد الجمهور بأغنية جميلة جدا ومختلفة".

وعن ممارستها مهنة التدريس أوضحت الأيوبي:" كانت تجربة قصيرة ولكنها ممتعة بالنسبة لي كثيرا فأنا أشعر دائما بدافع الأمومة تجاه الأطفال ولذلك كنت سعيدة معهم، وأنا أعمل حاليا في ألمانيا كمترجمة".

عايدة الأيوبي: الحجاب وقف عائق أمامي في الفن

واختتمت:" الحجاب وقف عائق أمامي في الفن فهناك من ينزعج من ظهور الفنانات بالحجاب على الشاشة ولكن هذا لم يزعجني فكل واحد له طريقة تفكير تخصه".

واختتمت:" إذا عرض علي عمل مناسب سأعود للتمثيل مرة واحدة، أما عن حياتي الشخصية فأنا أحب الطبخ كثيراً واستمتع به".

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