عايدة الأيوبي: الحجاب لم يمنعني من الفن وسأعود بأغنية أنا مصر
عبرت الفنانة عايدة الأيوبي عن سعادتها باستقبال الجمهور لها في إحدى الخيم الرمضانية حيث قالت:" أنا بشتاق للجمهور وأحب كثيرا الغناء في رمضان سواء بالإنشاد أو بالأغاني المعروفة لي وأسعد جدا بمعرفة الجمهور بهذه الأغاني وحتى الأجيال الصغيرة"، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .
وتابعت عايدة الأيوبي خلال برنامج "خيمة one take" مع الإعلامي أحمد عزالدين " الإنشاد الديني والأمور الروحانية يشتاق إليها الجمهور كثيرا مثلما يشتاق لرمضان".
أغنية جديدة للفنانة عايدة الأيوبي
كما أعلن المنتج يحيي علام عن مفاجأة جديدة لجمهور عايدة الأيوبي إذ قال:" سنطرح أغنية جديدة خلال الأيام القادمة للفنانة عايدة الأيوبي اسمها "مصر أنا" وأنا أعد الجمهور بأغنية جميلة جدا ومختلفة".
وعن ممارستها مهنة التدريس أوضحت الأيوبي:" كانت تجربة قصيرة ولكنها ممتعة بالنسبة لي كثيرا فأنا أشعر دائما بدافع الأمومة تجاه الأطفال ولذلك كنت سعيدة معهم، وأنا أعمل حاليا في ألمانيا كمترجمة".
عايدة الأيوبي: الحجاب وقف عائق أمامي في الفن
واختتمت:" الحجاب وقف عائق أمامي في الفن فهناك من ينزعج من ظهور الفنانات بالحجاب على الشاشة ولكن هذا لم يزعجني فكل واحد له طريقة تفكير تخصه".
واختتمت:" إذا عرض علي عمل مناسب سأعود للتمثيل مرة واحدة، أما عن حياتي الشخصية فأنا أحب الطبخ كثيراً واستمتع به".
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