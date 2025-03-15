خطوات استخراج جواز السفر المصري والأوراق المطلوبة.. إليك التفاصيل

خطوات استخراج جواز السفر المصري.. يعد من الوثائق الرسمية الهامة التي يحتاجها المواطن للسفر إلى الخارج، ولذا، وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات والضوابط لاستخراج جواز السفر بسهولة ويسر للمواطنين.

وفي هذا التقرير،يعرض لكم الموجز خطوات استخراج جواز السفر والضوابط والأوراق المطلوبة للحصول على هذه الوثيقة.

خطوات استخراج جواز السفر المصري

وتتلخص خطوات استخراج جواز السفر المصري في الآتي:

إعداد الأوراق المطلوبة:

أول خطوة في استخراج جواز السفر هي تحضير الأوراق اللازمة، التي تشمل:

بطاقة الرقم القومي سارية.

شهادة الميلاد المميكنة.

صور شخصية حديثة بمقاس 4×6.

مستندات إضافية في بعض الحالات مثل توكيلات أو مستندات إثبات الحالة الاجتماعية (كالطلاق أو الوفاة).

ملء استمارة طلب استخراج جواز السفر:

يتم ملء الاستمارة الخاصة باستخراج جواز السفر من خلال موقع وزارة الداخلية أو عبر المكاتب المخصصة في الأماكن التي تقدم هذه الخدمة، ويمكن أيضًا الحصول عليها من مكاتب الجوازات.

سداد الرسوم:

بعد استكمال الأوراق والاستمارة، يجب سداد رسوم استخراج جواز السفر، والتي تختلف حسب نوع الجواز (جواز عادي أو دبلوماسي أو خاص) وفترة صلاحيته (5 سنوات أو 10 سنوات)، ويمكن سداد الرسوم في المكاتب المخصصة أو من خلال الخدمات الإلكترونية.

التقديم في مكتب الجوازات:

بعد تجهيز الأوراق اللازمة، يقوم المواطن بالتوجه إلى مكتب الجوازات الذي يختاره لتقديم الطلب، ويمكن حجز موعد مسبق لتقديم الأوراق وتجنب الانتظار لفترات طويلة.

استلام الجواز:

بعد تقديم الأوراق ودفع الرسوم، يتم إصدار جواز السفر في مدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام عمل في معظم الحالات، وفي بعض الحالات الخاصة قد تكون المدة أطول، ويتم استلام الجواز من نفس المكتب الذي قدم فيه الطلب.

الضوابط الخاصة باستخراج جواز السفر:

صلاحية جواز السفر:

عادة ما يكون جواز السفر ساريًا لمدة 7 سنوات أو 10 سنوات، ويعتمد ذلك على فئة الجواز (للمواطنين فوق 16 عامًا أو تحت 16 عامًا).

الأطفال والرضع:

الأطفال تحت سن 16 عامًا يمكنهم استخراج جواز سفر للأطفال بشرط أن يكون لديهم شهادة ميلاد مميكنة وصورة شخصية حديثة، كما يجب أن يكون الأب أو الأم أو الوصي القانوني موافقًا على استخراج الجواز.

القيود:

يتم تقييد استخراج جواز السفر في حالة وجود أحكام قضائية ضد الشخص، مثل قضايا النفقة أو الأحكام الجنائية، كما يجب أن يكون المواطن قد أتم جميع التزامات الخدمة العسكرية إذا كان في سن التجنيد.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر:

بطاقة الرقم القومي:

سارية المفعول وتعتبر أهم المستندات.

شهادة الميلاد المميكنة:

للمواطنين الذين لم يتجاوزوا 16 عامًا أو في حالة تجديد الجواز.

صور شخصية حديثة:

بعدد محدد (يتم تحديد العدد حسب التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية).

إيصال سداد الرسوم:

من المكتب الذي قدمت فيه الطلب.

مستندات إضافية حسب الحالة:

قد تحتاج بعض الحالات إلى مستندات إضافية مثل توكيلات أو مستندات الحالة الاجتماعية أو مستندات قضائية.

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