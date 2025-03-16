تفاصيل مسلسل العتاولة2 الحلقة 16.. شديدة تطلب يد شادية

شهدت الحلقة 16 من مسلسل العتاولة 2، تذهب الحاجة شديدة إلى منزل العتاولة، لتطلب يد شادية ليوسف من من خضر ونصار، وحنة تتعرض لصدمه.





ويرصد لكم موقع الموحز ملخص الحلقة 16 من مسلسل العتاولة 2 الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني 2025.

ملخص الحلقة 16 من مسلسل العتاولة 2

شهدت الحلقة 16 من مسلسل العتاولة 2، قررت شديدة الإسراع في زواج شادية من يوسف، حيث ذهبت للوزان لتتحدث معه عن أملاك سترة العترة، ليشك الوزان في نيتها تجاه العتاولة، ولكنها تخبره بأنها ستزوج شادية ليوسف وتريد الاطمئنان عليه، وكما تذهب الحاجة شديدة إلى منزل العتاولة، لتطلب يد شادية من من خضر ونصار، وبالفعل وافقوا.

وذهبت قطة إلى جيجي لتخبرها بأفعال تحية، وأنها من الممكن أن تكون السبب وراء ما حدث لها، وتحاول عدولة التقرب من نصار، ولكنه لا يعطيها أي اهتمام، وكما تلقت حنة خبر بوصول أول حقنة علاج لداليا، وذهبت للمستشفى وأنهت إجراءات العملية، وذهبت حنة لتبارك لشادية ، وتخبر نصار بموعد عملية داليا، ولكنها تلقت مكالمة من والدتها، وتعرضت لصدمة.



وأخبر خضر جيجي أنه سيتصرف في الآثار دون الرجوع لنصار، ودينا تركت منزل أهلها، وذهبت للعمل مع طلبة، بعدما هددها بنشر فيديو لها في حين عدم عودتها للعمل، وعاطف لصدمة وظل يبكي في الشارع بعدما علم بزواج شادية من يوسف.



موعد عرض مسلسل العتاولة 2

ويعرض مسلسل العتاولة 2 خلال شهر رمضان حصريا على شاشة قناة MBC مصر، في تمام الساعة الـ 7:00 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 2:00 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 2:00 مساء، كما يعرض أيضا على منصة شاهد الرقمية بعد عرضها على التليفزيون.

قنوات عرض مسلسل العتاولة 2

ومن المقرر عرض مسلسل العتاولة 2 على قناة MBC مصر بالإضافة لعرض العمل على منصة شاهد، خلال شهر رمضان 2025.





قائمة أبطال مسلسل العتاولة 2

ومسلسل العتاولة 2، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي، مريم الجندي، صلاح عبدالله، مصطفى أبو سريع، ومن إ خراج المخرج أحمد خالد موسى، ومن تأليف مصطفى جمال وجاء ذلك بعدما تم استبدال المؤلف هشام هلال الذي كتب سيناريو الجزء الأول.



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