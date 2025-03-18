تفاصيل مسلسل الأميرة_ ضل حيطة.. الرومانسية تسيطر على العمل وختامها يصدم الجمهور

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الأميرة ظل حيطه، الذي يعرض على قناة ON، أجواء من الرومانسية والتي كانت حاضرة بقوية بين الشخصيات الرئيسية، حيث تطورت العلاقة بين "زينب" ياسمين صبري و"أسامة" نيقولا معوض بشكل ملحوظ، مع تقديم العديد من اللحظات الدافئة والمشاعر العاطفية التي شغلت المشاهدين، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

رغم التقلبات العاطفية، فكانت هذه الحلقة أيضًا مليئة بالمفاجآت والصدمة في نهايتها التي تركت الجمهور في حالة من الترقب.

بدأت أحداث الحلقة الثانية مع تصاعد التوتر بين "زينب" و"أسامة"، حيث رفضت "زينب" طلبه للزواج في البداية وقررت طرده من منزلها، ولكن بعد محاولات "أسامة" المستمرة للتقرب منها، بدأ التفاهم يظهر تدريجيًا بينهما. استمر "أسامة" في كسب ود "زينب"، إلى أن وافقت على قراءة الفاتحة فقط، ومع مرور الوقت اعترفت له بحبها ليكلل هذا الحب بالزواج، ولكن كان ختام الحلقة صدمة بعدما رفض "أسامة" أن تستقبل "زينب" أسرتها في يوم الصباحية وتركهم واقفين على الباب وهو ما جعل حالة من الترقب والتوتر حول مستبق العلاقة بين الزوجين.



مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه



يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه



مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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