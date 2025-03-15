أحداث مسلسل الأميرة الحلقة 14.. ياسمين صبري تفضح نيقولا معوض على الهواء

عرضت قناة أبوظبي الفضائية الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل الأميرة، بطولة ياسمين صبري ونيقولا معوض، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني، حيث شهدت الحلقة العديد من التطورات الدرامية المثيرة التي غيرت مسار الأحداث

يستعرض الموجز، مواعيد إعادة عرض الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل الأميرة وملخص أحداث الحلقة فيما يلي:

مسلسل الأميرة

أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل الأميرة

عرضت قناة أبوظبي، أمس الجمعة، الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل الأميرة، والتي شهدت تصاعدًا في الأحداث، حيث واجهت ياسمين صبري رفضًا من عائلتها لعملها كمذيعة، لكنها تمسكت بقرارها، مؤكدة أن ذلك جزء من خطتها لاستعادة ابنها من طليقها، نيكولا معوض.

قدمت ياسمين أولى حلقات برنامجها الجديد، وخصصتها لمناقشة مشكلة الزوج النرجسي، في خطوة جريئة لمواجهة ما تعرضت له من معاناة في زواجها السابق.

شهدت الحلقة مواجهة حادة بين نيقولا معوض ومها نصار، التي أجبرته على تحويل زواجهما العرفي إلى رسمي، مما زاد من توتر الأوضاع بينهما.

استمرت ياسمين صبري في تنفيذ نصائح الطبيبة النفسية، التي جسدت دورها الفنانة رانيا فريد شوقي، مما دفع نيقولا إلى الشعور بالغضب والندم، كما بدأت بجمع معلومات عن ماضيه، لتستخدمها ضده في معركتها لاستعادة ابنها.

تلقى شقيق ياسمين صبري صدمة بعد أن طلق زوجته بسبب تدخل والدتها، قبل أن تقنعه ياسمين بإعادتها إلى عصمته.

وفي سياق آخر، حاولت ياسمين إثبات تزوير تقرير طبي استخدمه نيقولا للإيقاع بشقيقها، مما أدى إلى مواجهة ساخنة بينهما في مكتبه.

وفي تصعيد مفاجئ، ادعى نيقولا أن شقيق ياسمين اعتدى عليه، واستدعى الشرطة للقبض عليه، بينما تعرض والدها لجلطة مفاجئة.

في خطوة صادمة، تزوج نيقولا من مها نصار، وأقام معها في الفيلا التي كان ينوي شرائها لياسمين قبل طلاقهما.

كما كشفت الحلقات السابقة خداعه لها، حيث استولى على ممتلكاتها عبر توكيل رسمي، مستغلًا ثقتها به.

تعرضت ياسمين لضغوط شديدة من نيكولا، حيث أجبرها على ارتداء النقاب، وقطع علاقتها بصديقاتها وعائلتها.

في المقابل، شهدت مها نصار محاولات من خطيبها السابق لإعادتها، لكنها استمرت في معاملته ببرود.

تصاعدت الأحداث مع ولادة ياسمين لابنها، وسط إصرار نيقولا على إخفاء الأمر عن عائلتها، مما دفع والدتها، التي تؤدي دورها وفاء عامر، إلى صفعه في لحظة انفجار غاضبة، لتنتهي الحلقة بتصعيد درامي يفتح الباب أمام المزيد من المفاجآت في الحلقة الأخيرة.

مسلسل الأميرة

قائمة أبطال مسلسل الأميرة

يتكون مسلسل الأميرة من 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري ونيقولا معوض، كل من وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، ومها نصار، المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم.



مواعيد عرض وإعادة الحلقة الأخيرة من مسلسل الأميرة

يُعرض مسلسل الأميرة، يوميًا على قناة أبو ظبي الإماراتية في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، مع إعادة في الساعة 3:30 فجرًا.

الأغنية الدعائية لمسلسل الأميرة تحقق نجاحًا كبيرًا

أطلق صناع مسلسل الأميرة، الأغنية الدعائية "سيدة الحب الأولى" عبر منصات التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب، وسرعان ما لاقت تفاعلًا واسعًا.

حصدت الأغنية أكثر من مليون ونصف مشاهدة على إنستجرام خلال 15 ساعة فقط، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مشاركة.

الأغنية ذات طابع رومانسي، وهي من غناء آية خفاجة، وكلمات محمد شكري، وألحان حازم أحمد، وتوزيع محمد مجدي.

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