كيف استحقت إلهام إبراهيم لقب الأم المثالية؟.. إليك حكاية صانعة المعجزات

زادت مؤشرات البحث عن الأم المثالية على مستوى جمهورية مصر العربية وقصة كفاحها, بعدما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي، أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025.

الأم المثالية على مستوى الجمهورية

حصلت إلهام إبراهيم نور، من محافظة البحر الأحمر، على المركز الأول على مستوى الجمهورية، تلتها منى نجار سليمان من محافظة أسوان في المركز الثاني، بينما جاءت شربات فهمي عمار من محافظة أسيوط في المركز الثالث.

قصة كفاح الأم المثالية على مستوى الجمهورية

خاضت إلهام إبراهيم، ابنة محافظة البحر الأحمر، رحلة كفاح استثنائية استحقت من خلالها لقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لعام 2024، وعلى مدار 26 عامًا من الترمل، واجهت العديد من الصعوبات، لكنها لم تتوقف عن النضال من أجل أبنائها، حتى أكملوا جميعًا تعليمهم الجامعي.

قصة حياة الأم المثالية على مستوى الجمهورية

بدأت إلهام حياتها الزوجية في عام 1983، عندما كانت طالبة بالصف الثاني الثانوي التجاري، وكان عمرها 19 عامًا, ومع زواجها وحملها الأول، لم تتخلَّ عن حلمها في التعليم، والتحقت بنظام تعليم المنازل، وحصلت على شهادة الدبلوم.

وبعد إنجابها طفلها الثاني عام 1985، التحقت بالعمل في إحدى الهيئات الحكومية لدعم أسرتها ماليًا، لكنها لم تتوقف عند هذا الحد، فقدمت في التعليم المفتوح بمحافظة أخرى، سعيًا وراء تحقيق ذاتها.

شهد عام 1997 حادثًا مأساويًا قلب حياة الأسرة رأسًا على عقب، إذ تعرض زوجها لكسر في العمود الفقري أدى إلى شلل كلي، فيما أصيب ابنها الثاني بكسر في الفقرات القطنية، وابنتها الثالثة بجرح طولي في الرأس ونزيف داخلي استلزم استئصال الطحال، مما أدخلها في غيبوبة لفترة طويلة.

وعلى الرغم من ذلك لم تسلم الأم نفسها من الإصابات، كما تعرض باقي الأبناء لجروح متفاوتة, ورغم كل ذلك، تحملت إلهام مسؤولية رعاية الأسرة بأكملها وسط هذه الظروف الصعبة.

معاناة الأم المثالية في مصر

فقدت الأسرة معيلها عام 1998، عندما توفي الزوج تاركًا خلفه أربعة أبناء تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عامًا، إلى جانب ديون المستشفى وتكاليف العلاج الطبيعي.

واجهت إلهام أوقاتًا عصيبة، إذ مرت بأيام لم تجد فيها قوت يومها، حتى فكر ابنها الأكبر في ترك الدراسة والبحث عن عمل، لكن إلهام أصرّت على استكمال تعليمهم مهما كانت الظروف.

لم تذهب تضحيات الأم سدى، وحصل أبناؤها على تعليم جامعي متميز، إذ حصل الابن الأكبر على ماجستير في الحقوق، والابن الثاني على بكالوريوس الهندسة، والابنة الثالثة على ليسانس الحقوق، بينما حصل الابن الرابع على بكالوريوس نظم ومعلومات.

ومع كل هذا النجاح، واصلت الأم رحلتها في التعليم حتى حصلت على شهادة التعليم المفتوح، لتكون نموذجًا حقيقيًا للصبر والإصرار والتضحية.

جسدت إلهام إبراهيم صورة مشرفة للمرأة المصرية التي لم تستسلم أمام الصعوبات، واستطاعت أن تحول المحن إلى انتصارات. استحقت عن جدارة لقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، لتكون قدوة لكل أم مصرية تؤمن بأن التعليم والعمل الجاد هما المفتاح الحقيقي لبناء مستقبل أفضل.

شروط اختيار الأم المثالية

تستعرض جريدة “الموجز” الشروط التي وضعتها الوزارة مجموعة من الشروط للأم الفائزة، من بينها:

أن تكون لها قصة عطاء متفردة

الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل

ألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة، باستثناء المحافظات الحدودية

حصول الأبناء على مؤهلات جامعية أو دراستهم في الفرق النهائية بالكليات

تفضيل الأم التي شجعت أبناءها على التعليم العالي والعمل الحر أو تنفيذ مشروعات صغيرة

مراعاة الأمهات العاملات، الأرامل، المطلقات، وأمهات ذوي الاحتياجات الخاصة

معايير اختيار الأم البديلة الكافلة

تضمنت شروط اختيار الأم لأسرة بديلة كافلة أن تكون قد احتضنت طفلًا كريم النسب في منزلها ووفرت له حياة مستقرة، مع تحقيق المساواة بينه وبين أبنائها البيولوجيين في التعليم والصحة والرعاية, وتم تفضيل الأسر التي ساعدت أبناءها في الوصول إلى درجات علمية متقدمة.

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