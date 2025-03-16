كم تبقى على عيد الأم 2025؟.. تعرف على موعد الاحتفال

عيد الأم من المناسبات التي تحمل طابعًا خاصًا، حيث يحتفي الأبناء بأمهاتهم ويعبرون لهن عن مشاعر التقدير والامتنان، ويعد هذا اليوم فرصة لتقديم الهدايا وإظهار مشاعر الحب والاحترام للمرأة التي بذلت الكثير من أجل أسرتها.

ومع اقتراب موعد الاحتفال بعيد الأم لعام 2025، يتساءل الكثيرون عن عدد الأيام المتبقية على هذا اليوم المميز، يرصد الموجز التفاصيل فيما يلي

عيد الأم

موعد عيد الأم في الدول العربية

في العديد من الدول العربية، وعلى رأسها مصر، يتم الاحتفال بعيد الأم في يوم 21 مارس من كل عام.

ويصادف عيد الأم لعام 2025 يوم الجمعة الموافق 21 مارس، وهو ما يعني أن العد التنازلي قد بدأ بالفعل، حيث لم يتبقَ سوى أيام قليلة على هذه المناسبة الغالية.

أما في بعض البلدان العربية الأخرى، مثل دول المغرب العربي (المغرب، الجزائر، وتونس)، فيتم الاحتفال بعيد الأم في يوم الأحد الأخير من شهر مايو، والذي يوافق هذا العام 25 مايو 2025.

وهذا الاختلاف في المواعيد يرجع إلى تقاليد متباينة بين الدول، لكن المشترك بينها جميعًا هو حرص الجميع على الاحتفاء بالأم في يوم خاص بها.

احتفال عيد الأم يتزامن مع شهر رمضان

اللافت في احتفالات عيد الأم لعام 2025 أن موعده يتزامن مع الشهر الكريم، حيث يأتي في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك.

هذا الأمر يجعل من هذه المناسبة فرصة مزدوجة للتعبير عن الامتنان، حيث يمكن الجمع بين الأجواء الروحانية لشهر الصيام وبين تكريم الأم بلفتات بسيطة تعبر عن الحب والتقدير.

طرق الاحتفال بعيد الأم

يحرص الكثيرون على تقديم الهدايا لأمهاتهم في هذا اليوم، وتتراوح الاختيارات بين الهدايا الرمزية مثل الورود وبطاقات التهنئة، والهدايا الفاخرة مثل المجوهرات والعطور.

كما يفضل البعض الاحتفال بطرق مختلفة مثل قضاء وقت مميز مع الأم، أو إعداد وجبة خاصة في المنزل، أو حتى تسجيل رسالة صوتية تحمل كلمات تعبر عن المشاعر الصادقة.

عيد الأم

لماذا يحتل عيد الأم مكانة خاصة؟

يعود تاريخ الاحتفال بعيد الأم إلى مبادرات إنسانية أرادت تسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الأمهات في المجتمع، فالأم ليست فقط مصدر الحنان والدعم، بل هي الركيزة الأساسية في بناء الأجيال.

ولهذا، فإن هذا اليوم لا يقتصر على تقديم الهدايا فقط، بل هو فرصة لتقديم الشكر لكل أم على عطائها غير المحدود.

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