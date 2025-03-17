أفكار هدايا عيد الأم الراقية والمميزة 2025 على أد الإيد

مع اقتراب عيد الأم يسعى الأبناء إلى العثور على أفكار هدايا عيد الأم في العام الحالي 2025، وكذلك الحماة أو الجدة أو المعلمة في الفصل، وذلك احتفاءً وتقديرًا لهم، وعلى أن تكون قيمة وبأسعار مناسبة، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

هدايا عيد الأم المميزة والبسيطة 2025

ويتزامن موعد عيد الأم هذا العام مع شهر رمضان المبارك، حيث يحل في يوم الواحد والعشرين من شهر مارس الجاري الموافق يوم الجمعة 21 رمضان.

أفكار هدايا عيد الأم على أد الإيد

هناك الكثير من الأفكار التي من الممكن تقديمها كهدايا للأم في عيدها وإدخال السرور عليها، ونستعرضها لكم على النحو الآتي:

مصحف تهجد بحامل: يُعتبر من أفكار الهدايا المناسبة في شهر رمضان المبارك.

وباقة ورد: تُعتبر من الأفكار المميزة.

وأيضاً برواز: من الممكن أن يكون بصورة الأم أو صورة تجمع بين الأم والابن.

وبالإضافة إلى مج: يُمكن شراء مج مطبوع عليه صورة الأم أو صورة تجمع بينها والابن.

وطرحة أو خمار أو عباءة: يُعد هذا الخيار من أبرز ما يُمكن شراؤه للأم.

وأدوات مطبخ: من الممكن شراء أي من أدوات المطبخ التي تحتاجها الأم.

وأخيراً حقيبة أو زجاجة عطر أو نظارة شمس أو ساعة يد: كل تلك الخيارات من الأشياء القيمة وذات أسعار المناسبة.

أفكار مختلفة لهدايا عيد الأم في العام الحالي

أفكار هدايا عيد الأم المميزة والبسيطة

كما من الممكن تقديم الكثير من الهدايا البسيطة للأم في عيدها، وهي كالآتي:

وجبة عشاء مفضلة: تُعتبر وجبة العشاء المفضلة من ضمن أفكار الهدايا البسيطة التي يُمكن تقديمها للأم، من خلال الحجز في مطعم تحبه أو عن طريق طلب الوجبة إلى المنزل.

والشموع المعطرة: كما تُعتبر الشموع المعطرة خيار آخر لأفكار الهدايا البسيطة، حيث يمكن أن تساعد على الهدوء والاسترخاء، وذلك لكونها تُوازن بين العواطف والرفع من الروح المعنوية للفتيات والسيدات.

وأيضاً أباجورة: ومن الممكن تقديم “الأباجورة” لها، على أن تكون ذات إضاءة هادئة تعمل على الاسترخاء والهدوء.

وبالإضافة إلى نباتات زينة: تساعد نباتات الزينة على إدخال البهجة لشرفة المنزل، لذلك تُعتبر خيارًا مناسبًا.

وأخيراً لوحات فنية: تحتوي اللوحات الفنية على الكثير من التصاميم المميزة التي من شأنها أن تزيد من جمال الحائط.

إليكم موعد عيد الأم 2025

يحل موعد الإحتفال بعيد الأم المميز في يوم 21 مارس 2025 في معظم الدول العربية، وهو ما يتزامن مع مستهل فصل الربيع، مما يدل على التجدد والحياة، ولكن يحتفل بعيد الأم في 3 مارس من كل عام في دولة "جورجيا".

وفي دولة النرويح يحتفل بعيد الأم في الأحد الثاني من شهر فبراير، فيما يتم الإحتفال في الهند بعيد الأم في يوم 11 مايو من كل عام، ويستمر لمدة عشرة أيام.

هدايا يوم عيد الأم الرائعة والراقية 2025

اقرأ أيضاً:

كلمات لعيد الأم قصيرة 2025.. وإليك طرق جديدة للاحتفال

تخفيضات الأجهزة الكهربائية بمناسبة عيد الام مارس 2025